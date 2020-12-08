Все порты Украины хотят передать в концессию или в частную собственность за 4 года

В Министерстве инфраструктуры Украины планируют в течение 4 лет передать в концессию или частную собственность все порты страны.
Об этом сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий на первой ежегодной международной конференции, организованной UkraineInvest.
“Наша цель на ближайшие 4 года – передать в концессию или в частную собственность все порты”, – отметил Криклий.
По его словам, сейчас министерство готовит к концессии железнодорожно-паромный комплекс, первый и контейнерный терминалы порта «Черноморск» и пассажирский комплекс в порту Одессы. Кроме этого, в дальнейших планах министерства концессия морских торговых портов в Бердянске и Измаиле.
Также Мининфраструктуры готовит к приватизации порты в Белгород-Днестровском, Усть-Дунайском и Скадовске.
Криклий подчеркнул, что концессия или приватизация предусматривают не только развитие конкретного порта, но и окружающей инфраструктуры, в частности железнодорожной и дорожной.
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