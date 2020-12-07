День финансов: варианты страховок от Covid-19, самый убыточный банк Украины, льготы для бизнеса столицы

В пятницу, 11 декабря, нам удалось узнать о самых прибыльных и убыточных банках, варианты страховок от Covid-19, причины повышения цен на ж/д билеты:
Самые прибыльные и самые убыточные банки. По итогам января-октября 2020 года самым прибыльным банком стал государственный ПриватБанк, а самым убыточным – Укрэксимбанк. По данным Нацбанка, за десять месяцев ПриватБанк получил 22,85 млрд грн чистой прибыли.
Отметим, в Минфине напомнили, когда банки могут блокировать наши с вами операции.
Льготы для столичного бизнеса. Продолжение следует. Городские власти продлят льготы для столичного бизнеса, введенные в марте, в начале карантина. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко. К примеру, на период карантина, когда бизнес фактически не работает, уплата по договорам размещения средств передвижной и сезонной торговли – независимо от размера платы, определенной в договорах аренды – составит 1 гривну, больше о льготах.
Как ФЛП получить “карантинные” 8 тысяч. Минэкономики напоминает, с 14 декабря для физлиц-предпринимателей начнет работать сервис в приложении “Дія” для получения единовременного пособия в размере 8 тысяч грн. Подать заявку на получение финансовой помощи можно будет до 21 декабря.
Рост цен на жилье. Украина в ТОП-10. Согласно данным исследования Global House Price Index компании Knight Frank Украина попала в десятку стран с самым заметным ростом цен на жилье и находится на шестом месте.
Возможный старт вакцинации в Украине. По словам и.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игоря Кузина, вакцинация от COVID-19 в Украине ориентировочно стартует 1 марта 2021 года. При этом фактические сроки могут сдвинуть в случае задержки с поставками.
Кстати, большинство украинских страховых компаний оперативно отреагировали на сложившуюся ситуацию с пандемией и разработали пакеты предложений по страхованию от Covid-19.
Цены и условия разные. Чтобы сэкономить ваше время, мы собрали информацию и проанализировали предложения от ведущих страховых компаний:
Почему собрались повышать цены на ж/д билеты? Как сообщил руководитель коммуникации и маркетинга “Пассажирской компании” АО “Укрзализныця” Александр Шевченко, компания закладывает в свой финансовый план на 2021 год плавное увеличение тарифов на пассажирские перевозки на 2% в месяц, начиная с 1 марта, чтобы инвестировать в улучшение качества предоставляемых услуг.
Абонентская плата также может возрасти. В Украине планируется введение абонентской платы на горячую, холодную воду и мусор. Из-за этого расходы для жителей страны на жилищно-коммунальные услуги увеличатся. Давайте разбираться вместе! Предлагаем узнать, что же такое абонентская плата, кто ее устанавливает и из чего состоит тариф.
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