Киевгорстрой ввел в эксплуатацию еще два объекта Укрбуда

Государственная архитектурно-строительная инспекция выдала сертификаты, подтверждающие соответствие законченного строительства двух недостроенных жилых комплексов корпорации Укрбуд – «Гармония» и «Харьковский».

Об этом сообщает пресс-служба холдинговой компании “Киевгорстрой”.

Отмечается, что вскоре инвесторы будут приглашены для подписания необходимых документов и получения права собственности.

Таким образом, ЖК «Харьковский» стал 4-м объектом компании «Укрбуд», который достроила и ввела в эксплуатацию ХК «Киевгорстрой». Первые две секции жилого комплекса были введены ранее. ЖК «Гармония» – 5-й завершенный объект.

Ранее были достроены и введены ЖК «Пектораль», ЖК «Солнечная Ривьера» и ЖК «Новомостицкой».

В компании напоминают, что на декабрь 2020 года Киевгорстрой взял на достройку 17 объектов корпорации «Укрбуд»: ЖК «Пектораль», «Новомостицкая», «Солнечная Ривьера», «Харьковский», «Гармония», «Кирилловский гай», «Гвардейский», «Freedom», «Lake House», «Twin House», «Urban Park», «Академ Парк», «Шевченковский», «Подол Град», «Согласие», «Оберег-2» и «Волшебный город». Продолжаются переговоры с заказчиками строительства о передаче еще двух объектов – ЖК «Solar city» и ЖК «Art House».

Напомним, в начале декабря 2019 года ООО “Укрбуд Девелопмент”, которое входит в состав Украинской государственной строительной корпорации “Укрбуд”, заморозило строительство на всех своих 26 объектах. По подсчетам гендиректора компании “Укрбуд Девелопмент” Олега Майбороды, в недостроенных домах приобрели жилье около 13 тыс. человек.

Президент Владимир Зеленский 12 декабря 2019 г. заявил, что недостроенную недвижимость компании “Укрбуд” завершит Киевгорстрой.

Позже стало известно, что Киевгорстрой принял на баланс 5 объектов Укрбуда и начал работы на них. Тогда в компании заявили, что не могут взять на баланс другие объекты Укрбуда, потому что не могут получить необходимые разрешения и документы от органов госвласти.

В июне 2020 г. инвесторы жилых комплексов Укрбуда провели масштабные акции в Киеве с требованием к властям вмешаться в ситуацию и решить вопрос с передачей объектов на баланс Киевгорстроя.

После этого Кабинет Министров издал распоряжение, согласно которому Минобороны совместно с Минюстом должны разработать проект соглашения для заключения необходимых сделок, что позволит завершить строительство объектов Укрбуда.