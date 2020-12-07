Экс-глава ГФС незаконно начислил себе премию в 1000% должностного оклада - Офис генпрокурора

Бывшему и.о. руководителя Государственной фискальной службы Денису Гутенко сообщили о подозрении в самовольном назначении себе 1000% надбавки к должностному окладу.

Об этом сообщает пресс служба Офиса генпрокурора.

“По данным следствия, бывший и.о. руководителя ГФС издавал приказы в 2019 и 2020 годах об установлении себе надбавок за интенсивность труда без соответствующего согласования с министром финансов.

При этом за первый квартал 2020 года руководитель Государственной фискальной службы насчитал себе премию в 1000% должностного оклада. В результате госбюджету причинен ущерб более чем 300 тыс грн”, – говорится в сообщении.

В ОГП не называют фамилии экс-руководителя ГФС, однако в указанный период и.о. председателя ГФС был Денис Гутенко.

Отмечается, что сообщено о подозрении в превышении власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч. 3 ст. 365 УК Украины).

Идет досудебное расследование, его ведет Главное следственное управление Государственного бюро расследований.