Экс-глава ГФС незаконно начислил себе премию в 1000% должностного оклада - Офис генпрокурора

Бывшему и.о. руководителя Государственной фискальной службы Денису Гутенко сообщили о подозрении в самовольном назначении себе 1000% надбавки к должностному окладу.
Об этом сообщает пресс служба Офиса генпрокурора.
“По данным следствия, бывший и.о. руководителя ГФС издавал приказы в 2019 и 2020 годах об установлении себе надбавок за интенсивность труда без соответствующего согласования с министром финансов.
При этом за первый квартал 2020 года руководитель Государственной фискальной службы насчитал себе премию в 1000% должностного оклада. В результате госбюджету причинен ущерб более чем 300 тыс грн”, – говорится в сообщении.
В ОГП не называют фамилии экс-руководителя ГФС, однако в указанный период и.о. председателя ГФС был Денис Гутенко.
Отмечается, что сообщено о подозрении в превышении власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч. 3 ст. 365 УК Украины).
Идет досудебное расследование, его ведет Главное следственное управление Государственного бюро расследований.
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