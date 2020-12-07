В FDA рекомендуют одобрить вакцину от коронавируса BioNTech и Pfizer

Профильный комитет Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) рекомендовал регулятору одобрить использование вакцин BioNTech и Pfizer в США. Теперь данную рекомендацию рассмотрит руководство FDA.
Трансляцию заседания комитета вели в Twitter.
В ходе голосования 17 экспертов Консультативного комитета по вакцинам согласились, что польза от использования вакцины превышает сопутствующие риски.
Управление обещало при одобрении выдать разрешение на экстренное применение этих вакцин.
Напомним, генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла не смог ответить на вопрос, могут ли вакцинированные от коронавируса люди быть переносчиками. По его словам, этот вопрос еще требует изучения.
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