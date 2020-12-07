Падение украинского экспорта существенно замедлилось в конце года

Объем внешней торговли товарами в январе-ноябре 2020 года составил 92,723 млрд долларов. Это на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (100,193 млрд долларов).
Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Украины.
По данным Государственной таможенной службы, экспорт товаров из Украины за первые 11 месяцев 2020 года составил 44,349 млрд долларов, что на 3% меньше, чем в прошлом году, импорт сократился на 11% до 48,373 млрд долларов. Отрицательное сальдо зафиксировано на уровне 4,024 млрд долларов.
Экспорт продовольствия за январь-ноябрь 2020 года сократился менее чем на 1% до 19,995 млрд долларов, экспорт металлов сократился на 15% до 8,211 млрд долларов.
Импорт топливно-энергетических товаров упал на 36% до 7,177 млрд долларов.
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