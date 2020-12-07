Реконструкция соцобъектов: в Кривом Роге группу лиц подозревают в хищениях на свыше 6 млн гривен

В Кривом Роге должностному лицу городского совета, директору частного предприятия и четырем исполнителям сообщили о подозрении в хищении 6 млн гривен, выделенных на реконструкцию и строительство объектов системы здравоохранения и образования.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
“Преступную деятельность по хищению и легализации средств и лиц, причастных к ее организации, разоблачили оперативники управления стратегических расследований в Днепропетровской области Нацполиции, следователи областной полиции совместно с Днепропетровской областной прокуратурой.
“Установлено, что в течение 2019-2020 годов проводились работы по строительству и реконструкции объектов системы здравоохранения и образования, расположенных на территории города Кривой Рог. С целью присвоения бюджетных средств, их распорядитель – руководитель одного из управлений исполкома Криворожского горсовета – и директор частного предприятия, наладили процесс по внесению в акты выполненных работ ложных сведений”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что к преступной деятельности соорганизаторы привлекли еще 4-х человек – начальника отдела одного из управлений исполкома Криворожского горсовета и работников частного предприятия, каждый из которых выполнял свою роль в преступной “схеме”. Как результат – в официальных документах отображалась необоснованно завышенная, как правило, более чем в 2 раза, стоимость использованных строительных материалов.
“На данный момент задокументировано 5 фактов хищения бюджетных средств на сумму свыше 6 миллионов гривен. Средства были предназначены для реконструкции помещений под амбулатории центров первичной медико-санитарной помощи и строительства системы водоотвода одной из местных школ”, – говорится в сообщении.
Сообщается, что полученные средства злоумышленники впоследствии легализовали путем приобретения дорогих автомобилей премиум-класса.
В среду, 9 декабря, правоохранители провели 49 санкционированных обысков в рабочих кабинетах распорядителей бюджетных средств, офисных помещениях подрядных и проектных предприятий, поставщиков строительных материалов, местах проживания участников группы, их автомобилях и гаражах.
Во время обысков изъяты документы, черновые записи, деньги, компьютерная и другая оргтехника, которые могут подтверждать противоправную деятельность участников группы. Кроме того, изъяты автомобили общей стоимостью почти 5 миллионов гривен.
“Уведомлены о подозрении чиновники Криворожского городского совета и работники предприятия – по ч. ч. 3, 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), а директору предприятия и его соучредителю – по ч.ч. 3, 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины”, – добавляется в сообщении.
Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Укрзализныця планирует ежемесячно повышать цены на билетыВчера, 14:00 - 764 8
Во что инвестировать сегодня, чтобы накопить на достойную пенсию в УкраинеВчера, 11:50 - 7484 6
Киевляне могут покупать газ у Yasno: как сменить поставщикаВчера, 19:00 - 2077 3
Украинцам будут по-новому оплачивать отпускВчера, 12:02 - 32923 3
В Кабмине объяснили, почему выбрали 8 января началом локдаунаВчера, 16:16 - 1005 2
Украинцам будут по-новому оплачивать отпускВчера, 12:02 - 32923 3
Во что инвестировать сегодня, чтобы накопить на достойную пенсию в УкраинеВчера, 11:50 - 7484 6
Новая почта ищет подрядчиков для ремонта 1000 отделений в 2021 годуВчера, 14:47 - 2455 1
Стало известно, как будет работать киевское метро во время локдауна в январеВчера, 15:29 - 2359 1
Данилишин назвал причины возросшего спроса на валютуВчера, 13:07 - 2078
Великобритания начала массовую вакцинацию против COVID-19 (фото)08.12.2020, 16:10 - 498 1
Американцы создали автомобиль с солнечной зарядкой (видео)07.12.2020, 12:17 - 780
Сингапур первым в мире одобрил продажу выращенного в лаборатории мяса (фото)05.12.2020, 11:00 - 1094
Ученый подсчитал стоимость планеты Земля30.11.2020, 12:55 - 2934 7
МАЗ представил электрический грузовик (фото)27.11.2020, 11:34 - 3662 7