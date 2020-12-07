Реконструкция соцобъектов: в Кривом Роге группу лиц подозревают в хищениях на свыше 6 млн гривен

В Кривом Роге должностному лицу городского совета, директору частного предприятия и четырем исполнителям сообщили о подозрении в хищении 6 млн гривен, выделенных на реконструкцию и строительство объектов системы здравоохранения и образования.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

“Преступную деятельность по хищению и легализации средств и лиц, причастных к ее организации, разоблачили оперативники управления стратегических расследований в Днепропетровской области Нацполиции, следователи областной полиции совместно с Днепропетровской областной прокуратурой.

“Установлено, что в течение 2019-2020 годов проводились работы по строительству и реконструкции объектов системы здравоохранения и образования, расположенных на территории города Кривой Рог. С целью присвоения бюджетных средств, их распорядитель – руководитель одного из управлений исполкома Криворожского горсовета – и директор частного предприятия, наладили процесс по внесению в акты выполненных работ ложных сведений”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что к преступной деятельности соорганизаторы привлекли еще 4-х человек – начальника отдела одного из управлений исполкома Криворожского горсовета и работников частного предприятия, каждый из которых выполнял свою роль в преступной “схеме”. Как результат – в официальных документах отображалась необоснованно завышенная, как правило, более чем в 2 раза, стоимость использованных строительных материалов.

“На данный момент задокументировано 5 фактов хищения бюджетных средств на сумму свыше 6 миллионов гривен. Средства были предназначены для реконструкции помещений под амбулатории центров первичной медико-санитарной помощи и строительства системы водоотвода одной из местных школ”, – говорится в сообщении.

Сообщается, что полученные средства злоумышленники впоследствии легализовали путем приобретения дорогих автомобилей премиум-класса.

В среду, 9 декабря, правоохранители провели 49 санкционированных обысков в рабочих кабинетах распорядителей бюджетных средств, офисных помещениях подрядных и проектных предприятий, поставщиков строительных материалов, местах проживания участников группы, их автомобилях и гаражах.

Во время обысков изъяты документы, черновые записи, деньги, компьютерная и другая оргтехника, которые могут подтверждать противоправную деятельность участников группы. Кроме того, изъяты автомобили общей стоимостью почти 5 миллионов гривен.

“Уведомлены о подозрении чиновники Криворожского городского совета и работники предприятия – по ч. ч. 3, 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), а директору предприятия и его соучредителю – по ч.ч. 3, 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины”, – добавляется в сообщении.

Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.