Toyota представит батарею для электромобилей, способную получить полный заряд за 10 минут

В зарубежных СМИ появилась информация, что Toyota представит технологию твердотельных аккумуляторов уже в 2021 году. Это значит, что скоро мы увидим запуск прототипа автомобиля, оснащенного твердотельными аккумуляторами, пишет prostomob.com.

Современные литий-ионные батареи, в основном используемые в электромобилях, требуют использования жидких электролитов, но их возможности уже достигли предела, дальше которого развитие существенно замедляется.

Напротив, ядро твердотельной батареи представляет собой твердый электролит. При том, что риск возгорания значительно снижается, плотность энергии увеличивается экспоненциально и такая батарея не подвержена влиянию экстремальных температур. Плюс ко всему она меньше по весу и имеет более длительный срок службы.

По словам инсайдеров Toyota, прототип твердотельной батареи также имеет преимущество в скорости зарядки: от нуля до полной зарядки понадобится всего 10-15 минут.

Но на данный момент все упирается в высокую стоимость таких аккумуляторов. Также инженеры Toyota в данный момент корректируют анод и другие материалы аккумулятора для улучшения долговечности и безопасности его работы.

Инсайдеры Toyota заявили, что надеются вывести на рынок первые автомобили с твердотельными батареями до 2025 года. Самая большая проблема в настоящее время заключается в высокой стоимости такой батареи. В будущем, чтобы конкурировать с топливным двигателем, стоимость должна быть менее $100 за кВт/ч.

Toyota надеется, что ее твердотельные батареи можно будет использовать более 30 лет и при этом поддерживать производительность более 90 %.