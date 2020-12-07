Усиление карантина в январе: НБУ предварительно оценивает потери ВВП в 0,2%

В НБУ предварительно оценивают потери ВВП Украины от усиленного карантина в январе-2021 в 0,2%.
Об этом во время брифинга относительно решений правления Национального банка по монетарной политике заявил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб.
“Относительно влияния карантина выходного дня. Мы где-то ожидали влияние на 0,2 п.п. на ВВП. Можно сказать, что, скорее всего, он будет меньше. Мы видели ухудшение ожиданий бизнеса, индекса деловой активности. По-моему, причина – не сам карантин, а скорее ожидания карантина и карантинных мероприятий. Бизнес, люди не очень понимали, как будет введен карантин”, – заявил Сологуб.
“По локдауну, который ожидается в январе. Список карантинных ограничений является не таким жестким, как мы видели весной, поэтому, по нашим оценкам, новые ограничения приведут к потере около 0,2 п.п. годового ВВП в следующем году. Мы, опять же таки, будем смотреть, как будет развиваться ситуация с пандемией”, – добавил он.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Укрзализныця планирует ежемесячно повышать цены на билеты8 ч. назад - 586 8
Во что инвестировать сегодня, чтобы накопить на достойную пенсию в Украине10 ч. назад - 5628 5
Получателей субсидий снова проверят: что предусматривает новая проверкаВчера, 17:00 - 6173 3
Как рассчитывают плату за доставку газаВчера, 19:00 - 1269 3
Киевляне могут покупать газ у Yasno: как сменить поставщика3 ч. назад - 624 2
Украинцам будут по-новому оплачивать отпуск10 ч. назад - 8635 1
Во что инвестировать сегодня, чтобы накопить на достойную пенсию в Украине10 ч. назад - 5628 5
Данилишин назвал причины возросшего спроса на валюту9 ч. назад - 1817
Зарубежные инвесторы заморозили строительство жилья в Киеве7 ч. назад - 1536
19-летний сын депутата от ОПЗЖ Королевской "заработал" почти $24 млн в криптовалюте9 ч. назад - 1393 2
Великобритания начала массовую вакцинацию против COVID-19 (фото)Позавчера, 16:10 - 455 1
Американцы создали автомобиль с солнечной зарядкой (видео)07.12.2020, 12:17 - 751
Сингапур первым в мире одобрил продажу выращенного в лаборатории мяса (фото)05.12.2020, 11:00 - 1057
Ученый подсчитал стоимость планеты Земля30.11.2020, 12:55 - 2898 7
МАЗ представил электрический грузовик (фото)27.11.2020, 11:34 - 3628 7