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В Киеве мошенник воровал деньги с банковских карт: полиция раскрыла схему

В Киеве мошенник воровал деньги с банковских карт: полиция раскрыла схему

Полиция Киева задержала 54-летнего иностранца, который снимал деньги с банковских карт.

Как сообщается на сайте столичного управления Национальной полиции, злоумышленник устанавливал на банкомат скиммер и мини-камеру для записи PIN-кодов карт, а затем изготавливал их дубликаты и снимал деньги.

В течение нескольких месяцев в полицию обратились несколько граждан с заявлениями о том, что с их карт исчезли средства. Сотрудникам уголовного розыска совместно со следователями Шевченковского управления полиции удалось обнаружить мошенника.

Во время обыска у него были изъяты поддельные банковские карты, специальные накладки на банкомат со скрытыми микрокамерами, устройства для записи информации на карты и тому подобное.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч.2 ст.200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) и ч.3 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины .

Суд отправил подозреваемого под круглосуточный домашний арест. Ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

По материалам Обозреватель
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