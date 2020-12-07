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Федоров рассказал, как Минцифры будет решать проблему некачественного Интернета в Украине

Федоров рассказал, как Минцифры будет решать проблему некачественного Интернета в Украине

Уже в следующем году более 10 тысяч объектов социальной инфраструктуры подключат к качественному Интернету – это и больницы, и школы.

Об этом в эфире Завтрака с 1+1 рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

“Наше министерство появилось лишь в прошлом году, и вообще только появился орган, который фокусируется на этой проблеме (некачественного Интернета. – Ред.). За последние четыре месяца, с июля, 1,7 млн украинцев получили доступ к 4G. Это благодаря программе операторов и президенту. Мы стали фокусироваться на проблеме интернета, много инвестируем именно в контроль качества. В следующем году более 10 тысяч объектов социальной инфраструктуры подключат к качественному Интернету – это и больницы, и школы”, – заявил Федоров.

Планы на следующий год. Министерство будет фокусироваться на дорогах, на важных трассах, а в этом году фокусировались на малых городках, селах, где вовсе не было Интернета.

“Пока мы продолжаем развивать 3G, 4G. Мы начали научную исследовательскую работу по 5G. В конце следующего года планируем продавать первые лицензии, чтобы операторы могли покупать и развертывать. В 2021 г. планируем развернуть несколько тестовых площадок, где можно будет протестировать 5G”, – поделился планами министр цифровой трансформации.

Справка Finance.ua:

  • В мировом рейтинге скорости интернета Украина занимает 58-ю строчку по скорости кабельного интернета.

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По материалам Finance.UA
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