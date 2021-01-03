Как повышение минимальной зарплаты в 2021 повлияет на госбюджет

Правительство перенесло повышение минимальной зарплаты до 6500 грн с июля на декабрь 2021. Однако это не слишком поможет снизить бюджетные расходы. Ведь с 5000 до 6000 гривен «минималка» выросла уже с 1 января.

Об этом сообщает VoxUkraine.

По расчетам экспертов VoxUkraine, чистый рост расходов госбюджета вследствие повышения минималки до 6000 грн с января и до 6500 грн с декабря 2021 года составит более 15,5 млрд грн. Дополнительные расходы местных бюджетов составят 12,6 млрд грн. В то же время доходы Пенсионного фонда возрастут примерно на 3 млрд грн больше, чем его расходы.

Отмечается, что повышение минималки будет иметь и значительный *эффект второй волны

с одной стороны, оно повысит потребление в номинальном выражении (из-за увеличения покупательной способности населения и несколько более высокой инфляции), а затем – поступления от косвенных налогов ( НДС , акцизов) в последующих периодах;

с другой стороны, возрастут расходы бизнеса на оплату труда. Таким образом, кто-то снизит инвестиции, кто-то уйдет в тень, а кто-то вынужден будет закрыться.

Доходы вырастут на 22 млрд грн. Благодаря повышению МЗП в следующем году совокупные дополнительные поступления от НДФЛ, военного сбора и ЕСВ составят 22 млрд грн. В частности, дополнительные поступления от НДФЛ составят около 8,4 млрд грн. Из них государственный бюджет дополнительно получит 2,4 млрд грн, местные бюджеты – 6 млрд грн.

Чуть менее 700 млн грн дополнительно поступит в госбюджет из-за увеличения доходов от военного сбора.

Больше всего же – на 12,8 млрд грн – вырастут дополнительные поступления от ЕСВ. А поскольку 86% этого сбора поступает в Пенсионный фонд, от повышения МЗП выигрывает именно он.



График: VoxUkraine

Рост расходов. Впрочем, повышение минималки означает рост как доходов, так и расходов государственного и местных бюджетов.

Во-первых, вырастут расходы на заработную плату сотрудников бюджетного сектора и госслужащих. В то же время для определения окладов этих работников используют уровень прожиточного минимума, установленного на 1 января каждого года. Этот уровень уже повышен с 1 декабря 2020 года на 20%, что соответствует росту МЗП.

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Повышение окладов приведет к увеличению объемов начислений на заработную плату работников бюджетной сферы и госслужащих (ЕСВ). Конечно, зарплаты вырастут не у всех. Например, в проекте закона о госбюджете на 2021 год (статья 26) правительство предлагает заморозить базовый размер оклада для всех работников государственных органов на уровне сентября 2020 года. Это означает повышение заработной платы для этой категории работников только для тех, у кого она меньше минимальной. Отдельно регулируется размер зарплат для судей и прокуроров (и в проекте бюджета ко второму чтению предложили значительно – с 1000 до 1600 грн – повысить тот прожиточный уровень, к которому привязаны их должностные оклады) .

«Побочный эффект» значительного повышения МЗП – сужение дифференциации зарплат работников разной квалификации, поскольку ни один работник не может получать заработную плату ниже минимальной. Таким образом, не все, кто получает зарплату из бюджета, будут довольны повышением минималки.

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