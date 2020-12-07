0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 3 0

Предприниматели считают недостаточным снижение тарифов на электроэнергию на две копейки

Предприниматели считают недостаточным снижение тарифов на электроэнергию на две копейки

Снижены тарифы на электроэнергию для предпринимателей. Вопреки предварительным подсчетам, энергетическая нацкомиссия в следующем году отказалась повышать плату за передачу электроэнергии для бизнеса.

За доставку предприниматели будут платить 0,29 грн за киловатт – это на две копейки дешевле, чем сейчас. Впрочем, и эта плата является необоснованной, настаивают предприниматели, потому что из их кармана государство фактически берет деньги на компенсацию по зеленому тарифу и дешевые киловатты для населения. А закон говорит – эти расходы должен покрывать бюджет.

“Выступили металлурги и озвучили целый ряд направлений, где можно сэкономить средства. Часть этих предложений была учтена, я благодарен за это НКРЭКУ. Эта уступка не решает главную проблему. Другого выхода, кроме как предусмотреть средства в государственном бюджете на компенсацию части тарифа зеленой энергетики, как минимум 30%, не существует”, – заверил президент объединения предприятий “Укрметаллургпром” Александр Каленков.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, с января 2021 года снизит тариф ЗАОНЭК “Укрэнерго” на передачу электроэнергии на 6% (на 18,83 грн/МВт-ч) по сравнению с действующим в декабре 2020 году – до 293,93 грн/МВт-ч (без НДС). Такое решение НКРЭКУ было принято по итогам заседания 9 декабря.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.