Предприниматели считают недостаточным снижение тарифов на электроэнергию на две копейки

Снижены тарифы на электроэнергию для предпринимателей. Вопреки предварительным подсчетам, энергетическая нацкомиссия в следующем году отказалась повышать плату за передачу электроэнергии для бизнеса.

За доставку предприниматели будут платить 0,29 грн за киловатт – это на две копейки дешевле, чем сейчас. Впрочем, и эта плата является необоснованной, настаивают предприниматели, потому что из их кармана государство фактически берет деньги на компенсацию по зеленому тарифу и дешевые киловатты для населения. А закон говорит – эти расходы должен покрывать бюджет.

“Выступили металлурги и озвучили целый ряд направлений, где можно сэкономить средства. Часть этих предложений была учтена, я благодарен за это НКРЭКУ. Эта уступка не решает главную проблему. Другого выхода, кроме как предусмотреть средства в государственном бюджете на компенсацию части тарифа зеленой энергетики, как минимум 30%, не существует”, – заверил президент объединения предприятий “Укрметаллургпром” Александр Каленков.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, с января 2021 года снизит тариф ЗАО “НЭК “Укрэнерго” на передачу электроэнергии на 6% (на 18,83 грн/МВт-ч) по сравнению с действующим в декабре 2020 году – до 293,93 грн/МВт-ч (без НДС). Такое решение НКРЭКУ было принято по итогам заседания 9 декабря.