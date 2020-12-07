Почти 1 млн га с/х земель госорганов предлагают отдать в аренду

Правительству и Госгеокадастру предлагают передать государственные с/х земли на балансе различных государственных органов на открытые прозрачные конкурсы по продаже арендных прав на эти участки.

С такой инициативой выступил председатель подкомитета по вопросам экономической и финансовой политики в агропромышленном комплексе аграрного комитета, депутат «Слуги народа» Артем Черноморов, передает Agropolit.com.

«Сейчас у государства в распоряжении, как мы слышали со слов главы Госгеокадастра, более 4 млн га земли, из которых 1,7 уже передали ОТО, еще 2 млн га – передадут и 0,75 млн га – это земли на балансе Госгеокадастра, которые сейчас находятся в управлении ряда госорганов (НААН, Минобразования, МВД, Пенитенциарной службы и других). Как распоряжаться 2 млн га, которые общинам передадут до конца 2020 года, они решат самостоятельно. А вот что делать с 0,75 млн га на балансе различных госорганов – хороший вопрос», – сказал он.

Он добавил, что сейчас говорят о том, что их тоже надо передать общинам.

«На мой взгляд, правительству следует рассмотреть другие варианты. Если эти земли останутся в пользовании у соответствующих органов и учреждений, должен быть обеспечен жесткий контроль за их использованием, с тем чтобы они могли передаваться в пользование агропроизводителям на конкурсной основе», – рассказал он.

Другим вариантом, по его словам, может быть изъятие этих земель у пользователей, использующих их неэффективно или по теневым схемам, и, опять-таки, предоставление их Госгеокадастром в пользование заинтересованным лицам на прозрачных электронных аукционах.

«В таком случае мы получим вывод из тени этих земель, потому что сегодня они используются в тени и на них наживаются все кому угодно. Яркие примеры такой «эффективности» мы недавно видели, например, в Академии аграрных наук. Это прослеживается во всех без исключения государственных структурах. Поэтому нужно убрать эти земли из тени и на прозрачных конкурсах передать их тому, кто будет платить в бюджет все налоги и показывать реальное состояние использования этих земель», – добавил Черноморов.

Справка Finance.ua:

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