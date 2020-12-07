Хакеры получили доступ к документам о вакцине против COVID-19 от Pfizer и BioNTech

Хакеры, совершившие атаку на Европейское агентство по исследованию лекарственных препаратов, получили доступ к некоторым документам по вакцине против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech. На данный момент не известно, как злоумышленники могли использовать украденную информацию.
Об этом сообщает пресс-служба BioNTech.
Европейское агентство сейчас работает над утверждением двух вакцин против COVID-19: препарата Pfizer и BioTech, который уже используется в Великобритании, и препарата Moderna.
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Агентство начало расследование. Там заверили, что кибератака не повлияет на сроки утверждения вакцины. Регулятор планирует собрать совещание до 29 декабря, чтобы решить, утверждать ли вакцину Pfizer и BioNTech.
В BioNTech также указали, что у них нет информации о том, что после хакерской атаки идентифицировали участников исследования или каким-то другим способом использовали данные.
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Уже не первые сообщается о хакерских атаках на компании, связанные с вакцинами против COVID-19. Аналитики IBM недавно заявили, что с сентября хакеры проводили глобальную фишинговую кампанию (выманивание данных) в отношении организаций, связанных с перевозкой вакцины против COVID-19, требующий значительного охлаждения.
Они предположили, что атаки финансирует конкретное государство, но не называли, какое.
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