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С начала года депозиты в банках выросли на 21% - Данилишин

С начала года депозиты в банках выросли на 21% - Данилишин

С начала года депозиты в банках выросли на 21%, а средневзвешенная процентная ставка по ним уменьшилась в 2,5 раза (с 10,0% до 4,0%), что создает благоприятные условия для банков для кредитования экономики по приемлемым ставкам.

Об этом сообщил Председатель совета НБУ Богдан Данилишин.

Реализации этого потенциала способствовало бы введение Национальным банком при поддержке Правительства специальной программы кредитования реального сектора, которая бы объединяла инструментарий по поддержке ликвидности банков с механизмами государственных гарантий по предоставленным кредитам.

Объем корпоративных кредитов банков в ноябре вырос на 0,5%, в том числе гривневых – на 0,8%, однако остается ниже уровня начала 2020 года.

Одним из факторов сокращения требований банков по корпоративным кредитам во 2 полугодии 2020 года является списание банками неработающих кредитов, доля которых с июня сократилась с 49,6% до 45,6% (или на 50,8 млрд. гривен).

При этом продолжает расти ресурсная база банков, а ее стоимость – снижаться. Объем средств на депозитных счетах банков вырос в ноябре на 0,5%, в том числе, корпоративных клиентов – на 0,1%, домашних хозяйств – на 1,0%. Ставки по новым гривневым депозитам домохозяйств в ноябре снизились с 8,9% до 8,2%, корпораций – остались на уровне 3.8%, что способствовало снижению ставок по гривневым кредитам банков: корпоративным клиентам – с 8,8% до 8,6%, домохозяйствам – с 35,2% до 34,7%.

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По материалам Finance.UA
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