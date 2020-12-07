Тoп-10 лучших крoссоверов, которые появились в Укрaине в 2020 году

Несмотря на пандемию коронавируса, в 2020 году в Украине было немало автомобильных дебютов. Компании активно обновляли модельный ряд. И, конечно, интересным сегментом для новинок стали легковые модели повышенной проходимости. Или, как мы более привыкли их называть – кроссоверы.

Nissan Juke уже дебютировал на мировой арене. И даже успел засветиться на тестах у украинских блоггеров. Однако в отечественных автосалонах новинка пока не появилась. Нет о ней информации даже на сайте местного импортера. Появление «Жука» в Украине ожидается к концу 2020 года.

По сравнению с предшественником новый Juke стал больше. Прирост в габаритах положительно сказался на просторности салона. Кроме того, у новинки на 20% больше багажник: заявленный объем – 422 литра.

Peugeot 2008. Еще одна новинка 2020 года в Украине. Кроссовер сменил поколение, существенно изменив и свой вид. Теперь это один из самых привлекательных автомобилей в своем классе.

Новый 2008-й стал больше предшественника. Новинка на 141 миллиметр длиннее, а колесная база увеличилась на 72 мм. Соответственно, возросло пространство в салоне, а объем багажника составляет 405 литров под шторкой против 360 в дореформенной модели.

Mazda CX-30. Продажи абсолютно нового кроссовера Mazda – CX-30 – стартовали в Украине также в 2020 году. Формально автомобиль относится к старшему классу компактных кроссоверов – он всего на восемь сантиметров меньше Kia Sportage. С другой стороны CX-30 существенно меньше – примерно на 15 сантиметров – бестселлера «Мазды» CX-5. И на фоне старшего брата «тридцатка» выглядит «субкомпактом».

В 2019 году CX-30 стал самым безопасным автомобилем за всю историю краш-тестов Euro NCAP в категории «безопасность взрослых пассажиров и водителя».

Skoda Kamiq дебютировал в 2019 году. А до Украины добрался в 2020-м. По габаритам кроссовер можно сравнить с Volkswagen T-Roc и Hyundai Creta. Фирменные решения Simply Clever, а их здесь более 20, включают зонтик в двери водителя и защитные накладки на кромки дверей.

Mercedes GLA. Новое поколение самого маленького кроссовера Mercedes – GLA – дебютировало в конце 2019 года. А уже весной автомобиль появился у дилеров в Украине.

GLA 2020 модельного года изменился в размерах и предложил больше пространства в салоне. Стандартным для новинки стал полный привод с муфтой подключения задней оси и офроуд-пакет.

Новое поколение Ford Kuga дебютировало в 2019 году. Но в Украину кроссовер попал только в октябре 2020-го.

Новая Kuga построена на одной платформе с семейством Focus. Новинка стала шире и длиннее. Кроме того, у нее увеличилась колесная база.

Новое поколение Toyota Highlander дебютировало в Украине совсем недавно. Можно сказать, это одна из самых свежих новинок на украинском рынке. Кроссовер оснащается мощным бензиновым мотором и системой полного привода. А под днищем у него – более 200 миллиметров дорожного просвета.

По примеру Toyota Camry и RAV4, четвертый Highlander переехал на новую более прочную платформу. Это позволило добиться лучшей управляемости и уменьшить радиус разворота.

Mercedes EQC. Люксовый EQC – первый электрический кроссовер Mercedes. Продажи новинки стартовали в 2019 году. А в Украине у дилеров электромобиль должен появиться в ноябре.

Модификация EQC 400 4Matic оснащается двумя электромоторами, которые в сумме выдают 408 лошадиных сил и 760 Нм крутящего момента. Батарея емкостью 80 киловатт-часов обеспечивает около 420 километра пробега (по циклу WLTP). Ее зарядка от скоростного терминала постоянного тока занимает 40 минут.

Ford Puma. Еще одна новинка от Ford в этом году в Украине – Puma. Это абсолютно новый кроссовер в линейке компании. Хотя у «Форда» была модель с таким же названием. Но это было купе, которое ничего общего с современной «Пумой» не имеет.

Украинские дилеры предлагают Ford Puma исключительно с литровым бензиновым мотором, который выдает 125 лошадиных сил и 200 Нм крутящего момента.

Honda начала знакомить украинцев со своими современными гибридными технологиями. В 2020 году в стране стартовали продажи электрифицированного кроссовера CR-V Hybrid.

В состав гибридной силовой установки CR-V входит 2-литровый бензиновый мотор мощностью 145 лошадиных сил. Но в данном случае он выполняет функцию исключительно генератора. Тяговым здесь является электрический мотор мощностью 184 лошадиные силы. По паспорту такой кроссовер в среднем потребляет 5,3-5,5 литров топлива на 100 километров, в зависимости от типа привода.