Junior or Middle? Кто сейчас наиболее востребован в IT (инфографика)

На данный момент специалистов на рынке IT много, но в дефиците высококвалифицированные специалисты.
Об этом рассказала Ирина Кононенко, младший вице-президент, руководитель Talent Acquisition Group, GlobalLogic в Украине.
“Количество вакансий на рынке выросло в два раза за последний квартал. Мы не только достигли докарантинного уровня, но и выходим за его пределы. Количество вакансий в среднем прирастает с шагом в 30%, в то время как количество самих инженеров – только на 18%. В IT-индустрии ощущается голод на более профессионально подготовленные кадры. Сейчас компании находятся в поиске специалистов Middle и Senior, это инженеры от 2 и 5 лет соответственно”, – заявила Ирина Кононенко.
Инфографика: GlobalLogic
“Сейчас очень большой бум на все направления. В первую очередь это Python, Automation QA, JavaScript, .NET Framework, C++, DevOps. Нет определенного фокуса, что востребована только одна какая-то сфера. Учитывая большой спрос на специалистов, сам процесс поиска достаточно длинный”, – резюмирует эксперт.
На что соискатели обычно обращают внимание при поиске IT-специалиста:
Инфографика: GlobalLogic
Как отметила Татьяна Хряпина, руководитель отдела обучения GlobalLogic в Украине и странах EMEA, по подсчетам компании, чтобы пройти путь от Junior до Senior, необходимо около 7 лет.
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