0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 278 0

Junior or Middle? Кто сейчас наиболее востребован в IT (инфографика)

Junior or Middle? Кто сейчас наиболее востребован в IT (инфографика)

На данный момент специалистов на рынке IT много, но в дефиците высококвалифицированные специалисты.

Об этом рассказала Ирина Кононенко, младший вице-президент, руководитель Talent Acquisition Group, GlobalLogic в Украине.

“Количество вакансий на рынке выросло в два раза за последний квартал. Мы не только достигли докарантинного уровня, но и выходим за его пределы. Количество вакансий в среднем прирастает с шагом в 30%, в то время как количество самих инженеров – только на 18%. В IT-индустрии ощущается голод на более профессионально подготовленные кадры. Сейчас компании находятся в поиске специалистов Middle и Senior, это инженеры от 2 и 5 лет соответственно”, – заявила Ирина Кононенко.


Инфографика: GlobalLogic

“Сейчас очень большой бум на все направления. В первую очередь это Python, Automation QA, JavaScript, .NET Framework, C++, DevOps. Нет определенного фокуса, что востребована только одна какая-то сфера. Учитывая большой спрос на специалистов, сам процесс поиска достаточно длинный”, – резюмирует эксперт.

На что соискатели обычно обращают внимание при поиске IT-специалиста:

  • популярность технологии. Например, сейчас популярно направление DevOps. Спрос на них вырос очень быстро, но количество самих специалистов на рынке не увеличилось;
  • сложность самой технологии. Чем уже специальность, тем тяжелее найти правильного специалиста. Например, С++, доля таких специалистов на рынке достигает всего 5%. От года к году этот процент не меняется;
  • важны не только технологические знания, но и soft skills. Это гибкие навыки, личностные данные человека: умение работать в команде, умение быстро принимать решения, правильно расставлять акценты, эмоциональный интеллект, способность к обучению и так далее.


Инфографика: GlobalLogic

Как отметила Татьяна Хряпина, руководитель отдела обучения GlobalLogic в Украине и странах EMEA, по подсчетам компании, чтобы пройти путь от Junior до Senior, необходимо около 7 лет.

Справка Finance.ua:

  • Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины обнародовало изменения в приказ от 19 марта 2020 года № 283, упрощающие процедуру иммиграции для иностранных специалистов, желающих работать в Украине.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.