Junior or Middle? Кто сейчас наиболее востребован в IT (инфографика)

На данный момент специалистов на рынке IT много, но в дефиците высококвалифицированные специалисты.

Об этом рассказала Ирина Кононенко, младший вице-президент, руководитель Talent Acquisition Group, GlobalLogic в Украине.

“Количество вакансий на рынке выросло в два раза за последний квартал. Мы не только достигли докарантинного уровня, но и выходим за его пределы. Количество вакансий в среднем прирастает с шагом в 30%, в то время как количество самих инженеров – только на 18%. В IT-индустрии ощущается голод на более профессионально подготовленные кадры. Сейчас компании находятся в поиске специалистов Middle и Senior, это инженеры от 2 и 5 лет соответственно”, – заявила Ирина Кононенко.



Инфографика: GlobalLogic

“Сейчас очень большой бум на все направления. В первую очередь это Python, Automation QA, JavaScript, .NET Framework, C++, DevOps. Нет определенного фокуса, что востребована только одна какая-то сфера. Учитывая большой спрос на специалистов, сам процесс поиска достаточно длинный”, – резюмирует эксперт.

На что соискатели обычно обращают внимание при поиске IT-специалиста:

популярность технологии. Например, сейчас популярно направление DevOps. Спрос на них вырос очень быстро, но количество самих специалистов на рынке не увеличилось;

сложность самой технологии. Чем уже специальность, тем тяжелее найти правильного специалиста. Например, С++, доля таких специалистов на рынке достигает всего 5%. От года к году этот процент не меняется;

важны не только технологические знания, но и soft skills. Это гибкие навыки, личностные данные человека: умение работать в команде, умение быстро принимать решения, правильно расставлять акценты, эмоциональный интеллект, способность к обучению и так далее.



Инфографика: GlobalLogic

Как отметила Татьяна Хряпина, руководитель отдела обучения GlobalLogic в Украине и странах EMEA, по подсчетам компании, чтобы пройти путь от Junior до Senior, необходимо около 7 лет.

Справка Finance.ua:

Как свидетельствуют результаты исследования портала dou.ua, доля женщин в IT-сфере постепенно растет, в частности в 2017-2020 годах она увеличилась с 20% до 25%.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины обнародовало изменения в приказ от 19 марта 2020 года № 283, упрощающие процедуру иммиграции для иностранных специалистов, желающих работать в Украине.

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