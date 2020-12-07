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В Минцифры рассказали, сколько денег экономят бюджету страны

В Минцифры рассказали, сколько денег экономят бюджету страны

В Министерстве цифровой трансформации рассказали, как именно борются с коррупцией.

На чем сэкономил бюджет страны:

  • 2,8 млрд гривен сэкономили на ІТ-закупках в рамках согласования НПИ за год работы Министерства;
  • 3 млрд гривен экономим государству ежемесячно: ликвидировали коррупционную составляющую в области градостроительства благодаря внедрению Единой государственной электронной системы в сфере строительства;
  • 2 млрд гривен дополнительных поступлений в госбюджет ежемесячно: в ходе аудита налоговой системы обнаружили и ликвидировали схему с “налоговыми скрутками”;
  • 841 млрд гривен можно сэкономить за год благодаря электронным услугам в семи сферах. За три года обещают оцифровать все государственные услуги;
  • 5 млрд гривен ежегодно можно сэкономить благодаря внедрению электронной больничных. Они оптимизируют процедуру получения больничного и соответствующих выплат;
  • 50 млрд гривен в год – потенциальный антикоррупционный эффект от цифровизации услуг социальной сферы.

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“Внедряем сервисы, которые уничтожают миллиардную коррупцию, открывая данные в следующих областях: градостроительство, здравоохранение, строительство и ремонт дорог, ведение бизнеса и т.д. Борьба с коррупцией для Минцифры – это высокий уровень доверия граждан к власти, честные правила для бизнеса и благоприятный инвестиционный климат для Украины”, – говорится в сообщении.

По материалам Finance.UA
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