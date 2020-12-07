В Минцифры рассказали, сколько денег экономят бюджету страны

В Министерстве цифровой трансформации рассказали, как именно борются с коррупцией.
На чем сэкономил бюджет страны:
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“Внедряем сервисы, которые уничтожают миллиардную коррупцию, открывая данные в следующих областях: градостроительство, здравоохранение, строительство и ремонт дорог, ведение бизнеса и т.д. Борьба с коррупцией для Минцифры – это высокий уровень доверия граждан к власти, честные правила для бизнеса и благоприятный инвестиционный климат для Украины”, – говорится в сообщении.
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