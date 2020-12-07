Рост цен в Украине в конце года значительно ускорился

Потребительские цены в Украине в ноябре 2020 года по сравнению октябрем выросли на 1,3%. С начала года инфляция составила 4,1%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к ноябрю 2019 года) инфляция ускорилась до 3,8% с 2,6% в октябре 2020 года.



График: Госстат

Как изменились цены:

продукты питания в Украине за ноябрь 2020 года подорожали на 1,5%. Больше всего подорожали овощи – на 9,4%, яйца – на 6,4% и подсолнечное масло – на 6,3%. В то же время фрукты подешевели на 5,1%;

цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,8%, на одежду и обувь – снизились на 2,5%;

жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 8,0% (в том числе газ подорожал на 26,7%);

предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 0,4%, здравоохранение – подорожало на 0,7%;

транспорт подорожал на 0,9%, связь – на 0,1%, отдых и культура – на 0,6%;

цены на образование выросли на 0,1%, на рестораны и гостиницы – на 0,3%.

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