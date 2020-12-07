Рост цен в Украине в конце года значительно ускорился

Потребительские цены в Украине в ноябре 2020 года по сравнению октябрем выросли на 1,3%. С начала года инфляция составила 4,1%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к ноябрю 2019 года) инфляция ускорилась до 3,8% с 2,6% в октябре 2020 года.
График: Госстат
Как изменились цены:
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Суды отменяют штрафы за парковку в запрещенном местеВчера, 13:25 - 1683 17
В Украине разрешили продавать акции Facebook и TeslaВчера, 10:00 - 2795 8
Суды взыскали с госбюджета 200 миллионов в пользу завода АхметоваВчера, 10:15 - 2369 5
В Украине может появиться "экономический паспорт гражданина"Вчера, 16:02 - 2142 4
Стали известны даты нового локдауна – источникиВчера, 12:10 - 2987 4
Стали известны даты нового локдауна – источникиВчера, 12:10 - 2987 4
В Украине разрешили продавать акции Facebook и TeslaВчера, 10:00 - 2795 8
Суды взыскали с госбюджета 200 миллионов в пользу завода АхметоваВчера, 10:15 - 2369 5
В Украине может появиться "экономический паспорт гражданина"Вчера, 16:02 - 2142 4
Получателей субсидий снова проверят: что предусматривает новая проверкаВчера, 17:00 - 1812 1
Первой в мире вакцину от коронавируса в Великобритании получила пожилая женщина (фото)Позавчера, 16:10 - 299 1
Американцы создали автомобиль с солнечной зарядкой (видео)07.12.2020, 12:17 - 661
Сингапур первым в мире одобрил продажу выращенного в лаборатории мяса (фото)05.12.2020, 11:00 - 966
Ученый подсчитал стоимость планеты Земля30.11.2020, 12:55 - 2791 6
МАЗ представил электрический грузовик (фото)27.11.2020, 11:34 - 3557 7