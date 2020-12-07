Microsoft и 343 Industries предупредили, что Halo Infinite задержится до осени 2021 года

Microsoft и 343 Industries уточнили релизное окно «некстгена» Halo Infinite — шутер планируют выпустить не раньше осени 2021-го. Новые сроки в большом интервью, посвященном разработке проекта, сообщил Джозеф Стейтен — ветеран Halo Джозеф Стейтен, который в августе присоединился к студии 343 industries в должности творческого директора.

Первоначально планировалось, что Halo Infinite, заявленная в качестве одного из главных эксклюзивов Xbox Series X, будет доступна уже на старте продаж новой консоли, но в августе проект отложили на 2021 год. Решению о переносе предшествовала немала порция нещадной критики и недовольства качеством после демонстрации геймплея на июльской презентации Xbox. Тогда разработчики сообщили, что решили потратить больше времени, чтобы в итоге сделать шутер «самой амбициозной и качественной частью серии Halo, оправдав ожидания фанатов».

В свежем интервью разработчики в очередной раз заверили, что кампания полностью готова в техническом плане, а дополнительное время необходимо, чтобы закончить тестирование и полировку игры.

Одновременно создатели показали несколько скриншотов мультиплеера Halo Infinite вместе с артами спартанцев будущего соревновательного режима.