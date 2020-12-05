Наибольшее количество тестов на COVID-19 в Украине делают в Киеве

Киев делает наибольшее количество тестов из всех городов Украины.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга, отвечая на вопросы от СМИ.

“Киев делает наибольшее количество тестирований из всех городов Украины – более 400 тестов на 100 000 населения”, – заявил мэр Кличко.

Также, по словам Кличко, в столичных медучреждениях, где лечат больных коронавирусом, остается для приема пациентов больше половины койко-мест.

“В столице увеличивается количество больных, нуждающихся в госпитализации, и пациентов, находящихся в тяжелом состоянии. В стационарах медучреждений города сегодня лечится 2001 больной коронавирус, из них 8 детей. 1201 пациент находится в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1419 человек. Под аппаратами ИВЛ – 30 больных… Заполненность коек в коммунальных медучреждениях – почти 50 процентов”, – отметил Виталий Кличко.