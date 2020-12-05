170 тысяч долларов: главу Госгеокадастра пытались подкупить

НАБУ и Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ задержали и.о. руководителя одного из территориальных управлений Госгеокадстра и лицо-посредника, которые пытались подкупить главу Госгеокадастра Романа Лещенко.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Действия задержанных предварительно квалифицированы по ч.4 ст.369 (“предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу”) УК, решается вопрос об уведомлении о подозрении.
“НАБУ и ГУ БКОП СБУ под процессуальным руководством САП задержали “на горячем” двух человек, которые несколькими траншами предоставили 52 тыс долларов неправомерной выгоды главе Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.
Предполагалось, что общая сумма неправомерной выгоды, которая предназначена за выдачу приказов о выделении земельных участков подставным лицам, составит 170 тысяч долларов”, – говорится в сообщении.
“По данным следствия, первую часть неправомерной выгоды в размере 26,9 тыс долларов главе Госгеокадастра передали в ноябре 2020 года. Лица разоблачены 9 декабря 2020 во время передачи второго транша неправомерной выгоды в размере 25 тыс долларов.
Следствие считает, что один из задержанных может быть связан с компаниями, которые предоставляют услуги Госгеокадастру на проведение работ по государственной инвентаризации земель на территориях многих областей Украины в 2020 году. Следовательно, нельзя исключать, что этот человек может повлиять на указанные процессы, поэтому НАБУ и САП будут принимать все необходимые действия, чтобы предотвратить такое влияния”, – добавили в ведомстве.
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