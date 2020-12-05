По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (39,949 млн грн и 47,111 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (51 и 45), максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,24-28,25 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 96 активных заявок по доллару на сумму 89,160 грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

28,2500 – 10 000

28,2500 – 2 222

28,2500 – 10 000

28,2200 – 5 000

28,2000 – 200

28,1600 – 888

28,1600 – 10 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,1600 – 99 999

28,1700 – 40 000

28,1700 – 33 333

28,1700 – 20 777

28,1700 – 100 000

28,1800 – 40 000

28,1800 – 50 000

28,1800 – 10 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,2076 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,1356 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua