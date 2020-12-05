С начала года выявлено нарушений таможенных правил на 2,4 млрд грн

За январь-ноябрь 2020 года выявлено более 13 тыс. нарушений таможенных правил на сумму 2,4 млрд грн (стоимостный показатель почти на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года).
Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.
Непосредственно таможнями рассмотрено 3,6 тыс. дел о нарушении таможенных правил, наложено штрафов на сумму 147,9 млн гривен.
На рассмотрение в суд передано 10 тыс. дел о нарушении таможенных правил на сумму почти 2,2 млрд грн. Количество переданных дел по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличилась на 44,6%.
По результатам рассмотрения дел судами наложено взысканий (конфискация товаров и штрафы) на сумму почти 929 млн грн и этот показатель на 31% больше аналогичного показателя 2019 года.
Самыми резонансными случаями выявления нарушений таможенных правил и контрабанды в 2020 году стали:
Инфографика: Государственная таможенная служба
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