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С начала года выявлено нарушений таможенных правил на 2,4 млрд грн

С начала года выявлено нарушений таможенных правил на 2,4 млрд грн

За январь-ноябрь 2020 года выявлено более 13 тыс. нарушений таможенных правил на сумму 2,4 млрд грн (стоимостный показатель почти на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года).

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

Непосредственно таможнями рассмотрено 3,6 тыс. дел о нарушении таможенных правил, наложено штрафов на сумму 147,9 млн гривен.

На рассмотрение в суд передано 10 тыс. дел о нарушении таможенных правил на сумму почти 2,2 млрд грн. Количество переданных дел по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличилась на 44,6%.

По результатам рассмотрения дел судами наложено взысканий (конфискация товаров и штрафы) на сумму почти 929 млн грн и этот показатель на 31% больше аналогичного показателя 2019 года.

Самыми резонансными случаями выявления нарушений таможенных правил и контрабанды в 2020 году стали:

  • попытка ввоза 112 кг кокаина в порту “Южный”, стоимость наркотика на черном рынке составляет почти 500 млн грн (сентябрь 2020 г., Одесская таможня);
  • попытка ввоза в Одесском порту 16 тонн сигарет на 20 млн грн (ноябрь 2020 г., Одесская таможня);
  • попытка ввоза на пункте пропуска “Ужгород” мобильных телефонов, планшетов и других устройств на общую сумму более 93 млн грн (июнь 2020 г., Закарпатская таможня).


Инфографика: Государственная таможенная служба

По материалам Finance.UA
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