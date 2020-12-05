Израильский суд одобрил рассмотрение иска ПриватБанка на $600 млн к Коломойскому

Окружной суд Тель-Авива 7 декабря отказал Israel Discount Bank в отклонении рассмотрения иска ПриватБанка в его экс-владельца Игоря Коломойского.
По данным госбанка, 7 декабря 2020 г. судья Окружного суда Тель-Авива господин Кабуб отказал в удовлетворении ходатайства Israel Discount Bank в полном объеме и решил, что исковые требования к израильскому банку должны стать предметом полноценного судебного разбирательства, а также обязал IDB возместить судебные расходы.
18 декабря 2019 г. ПриватБанк подал иск в Окружной суд Тель-Авива против своих бывших владельцев и других ответчиков касательно схемы присвоения $600 млн, которые были незаконно выведены из ПриватБанка с 2007 по 2011 годы и размещены на банковском счете в одном из крупнейших банков Израиля – Israel Discount Bank.
В иске ПриватБанка указано, что Israel Discount Bank должен был понимать, что на его счета перечислены огромные суммы денег, поступивших из «токсичных фондов».
Также в исковом заявлении указывается, что Коломойский, к которого украинское и израильское гражданство, и его партнер Геннадий Боголюбов в течение нескольких лет с привлечением ряда лиц в «беспрецедентном масштабе» отмывали деньги, причинив огромный финансовый ущерб.
В целом в период с 2007 по 2011 годы на счета Israel Discount Bank было переведено около $1,2 млрд.
В свою очередь IDB обратился в израильский суд с ходатайством об отклонении иска или приостановлении его рассмотрения до принятия решений в отношении дел по искам, поданным ПриватБанком в Великобритании и США.
Суд Тель-Авива заслушал обоснованные возражения ПриватБанка против указанного ходатайства в июле 2020 года и признал важность рассмотрения иска украинского банка без неоправданных задержек и без привязки к производствам в Англии и США, касающимся других убытков, понесенных ПриватБанком через другие мошеннические схемы, чем те, по которым был подан иск в Израиле.
Теперь Israel Discount Bank обязан подать возражения против иска ПриватБанка, чего он до сих пор пытался избежать, и предоставить объяснения касательно событий и обстоятельств, которые привели к незаконному выведению из ПриватБанка более $600 млн путем их перечисления на банковский счет IDB.
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