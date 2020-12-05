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На авиакомпанию SkyUp подали в суд из-за долгов почти 40 млн грн

На авиакомпанию SkyUp подали в суд из-за долгов почти 40 млн грн

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины (“Украэрорух”) подало в суд на авиакомпанию SkyUP из-за долгов и требует взыскания почти 40 млн гривен.

Об этом говорится в едином государственном реестре судебных решений.

В исковом заявлении отмечается, что авиакомпания нарушила взятые на себя обязательства по договору о предоставлении услуг аэронавигационного обслуживания №264/1-20 от 1 января 2020 года и несвоевременно и не в полном объеме рассчиталась за предоставленные услуги.

В частности, истец требует взыскания основного долга в размере 38,5 млн грн, пени в размере 653,7 тыс. грн, 3% годовых в размере 120,3 тыс. грн и инфляционные потери в размере 700 тыс. грн.

Подготовительное заседание по делу должно состояться 22 декабря в 14:30. Заседание состоится в помещении Хозяйственного суда города Киева.

Стоит отметить, что в период карантина участники судебного заседания могут подключиться в режиме видеоконференции вне здания суда с использованием Microsoft Teams или программного обеспечения EasyCon.

По материалам РБК-Украина
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