Билл Гейтс ждет, что 6 вакцин от COVID-19 будут доступны к весне

Вакцины от коронавируса компаний AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax, Pfizer/BioNTech и Moderna могут быть одобрены и готовы для использования к первому кварталу 2021 года, заявил Билл Гейтс в своем онлайн-выступлении на конференции Singapore FinTech Festival.

Я ожидаю, что около шести вакцин получат одобрение к первому кварталу 2021 года, – заявил Гейтс в ответ на вопрос о его мнении касательно будущего вакцинации от коронавируса.

Он не назвал компанию-производителя шестой вакцины.

Гейтс выразил надежду, что появление вакцины в 2021 году позволит преодолеть пандемию коронавируса к 2022 году.