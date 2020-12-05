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День финансов: новые «герои» 2020, подписи Зеленского, просьба МАУ

День финансов: новые «герои» 2020, подписи Зеленского, просьба МАУ

Во вторник, 8 декабря, о поддержке бизнеса и населения во время пандемии.

Законы о поддержке бизнеса и населения. Президент Владимир Зеленский подписал три ранее принятых Верховной Радой закона о поддержке людей и бизнеса в период действия карантина. Это законы о предоставлении единовременной материальной помощи в размере 8 тыс. грн, о списании налоговых долгов и о государственном бюджете Украины.

Кстати, по расчетам Государственного центра занятости, материальную помощь могут получить 225 тысяч человек. С учетом прогнозных показателей численности, объем расходов на выплату единовременной материальной помощи может составить 1,8 млрд гривен.

Отсрочка внедрения РРО. Также Зеленский подписал закон об отсрочке до 2022 года использование кассовых аппаратов плательщиками единого налога.

В свою очередь в Минсоцполитики напомнили, что ФЛП I и II групп, которые получали пособие на детей до 10 лет в мае-августе текущего года, будут получать его и в дальнейшем. А кто не получал – должны обратиться в управление социальной защиты до 15 декабря с необходимым перечнем документов. Какие документы нужны, вы можете узнать по ссылке.

Добавим, что бизнес продолжает просить помощи у президента. На этот раз к Зеленскому обратилась авиакомпания МАУ с просьбой помочь получить финансирование и отсрочить уплату долгов.

МАУ попросила Зеленского поручить правительству немедленно разработать программу действий по предоставлению ей возвратной финансовой помощь в виде ссуды или стабилизационного кредита для выплаты зарплаты работникам.

О других новостях вторника:

Абонплата на газ. В СМИ появилась информация, что облгазы пересчитали размер абонплаты на голубое топливо, а профильная комиссия уже утвердила часть цен. Тарифы на абонплату пересчитают для всех облгазов, в результате суммы в платежках увеличатся в разы. К примеру, “Тернопольгазу” уже согласовали повышение цены с 1,03 до 2,34 гривны за кубометр.

Налоговые льготы для таксистов: Таксомоторные компании в Украине хотят пересадить на патенты. За легализацию участников рынка обещают освободить от налогов. В частности, таксистам разрешат не отчитываться о доходах, и им не нужно будет оформлять ФЛП для работы. Чиновники надеются, что на патентную систему перейдет 10% рынка в течение 5 лет после ее внедрения, что в итоге на 800 млн грн увеличит размер поступлений в бюджеты всех уровней.

Регистрация ФЛП для иностранцев. Как сообщили в ГНС, любой иностранный гражданин, зарегистрированный как физическое лицо-предприниматель, может быть плательщиком единого налога.

Ранее иностранцы могли без риска оформлять ФЛП только на общей системе налогообложения. Единственным проблемным вопросом остается срок законного пребывания.

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Новые «герои» 2020. Вы их точно встречали! 😷

По материалам Finance.UA
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