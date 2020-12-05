Больницам выплатили 1,4 млрд гривен за лечение украинцев с инфарктом и инсультом

Медицинским учреждениям выплатили более 1,4 млрд гривен за лечение украинцев с инфарктом и инсультом. По Программе медицинских гарантий с апреля по октябрь бесплатно медпомощь получили более 58 тысяч таких больных.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Национальная служба здоровья подчеркивает, что оплата за лечение инфаркта и инсульта у пациентов происходит по повышенному тарифу. НСЗУ платит учреждению 30 тысяч гривен за оказанную помощь одному пациенту с инфарктом. Почти 27 тысяч гривен – за оказанную медицинскую помощь одному пациенту с мозговым инсультом.
“НСЗУ заключила договоры с 192 медучреждениями на оказание помощи пациентам при остром мозговом инсульте и с 65 учреждениями – на оказание помощи при остром инфаркте миокарда. Этим заведениям НСЗУ выплатила 1 миллиард 411 миллионов гривен”, – говорится в сообщении.
Чтобы получить помощь, пациенту с симптомами инфаркта или инсульта нужно лишь вызвать экстренную помощь по телефону 103. Бригада “скорой” должна доставить пациента в то медучреждение, которое заключило договор с НСЗУ на оказание услуг по лечению этих болезней.
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