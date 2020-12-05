Wizz Air заявила о возобновлении рейсов из Львова, Киева и Харькова

Авиакомпания Wizz Air объявила о возобновлении рейсов из трех городов Украины в европейские города. Перевозчик планирует выполнить первые рейсы уже в этом году, а в случае их отмены предложит клиентам ваучеры или возврат средств.
Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
В декабре 2020 года Wizz Air возобновит перелеты:
Из-за карантина будут откладывать отдельные рейсы. При этом пассажиры получат 120% компенсацию за приобретенные билеты.
«Если авиакомпания вынуждена отменить рейс, клиенты, бронирования которых изменились, автоматически получают 120% компенсацию от изначального тарифа, начисленного как WIZZ кредит, которым можно воспользоваться в течение 24 месяцев с момента отмены рейса. Пассажиры также могут выбрать денежное возмещение – Wizz Air обязуется предоставить его в течение 30 дней с момента получения запроса на компенсацию тем же методом, которым была произведена оплата. Пассажиры, которые забронировали билеты через турфирмы, должны обратиться к ним с запросом о возмещении», – пояснили в пресс служба Wizz Air.
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