Мелкий шрифт и неполная информация: НБУ назвал основные нарушения в рекламе кредитов

Крупнейшие 25 банков уже выполняют требования Национального банка по размещению полной информации о своих продуктах и услугах на сайтах.
Об этом рассказала начальник управления защиты прав потребителей финансовых услуг Национального банка Ольга Лобайчук в ходе II ежегодной конференции Complиance Risk 2020, сообщает пресс-служба НБУ в FACEBOOK.
Как отмечается, с сентября по декабрь крупнейшие банки упорядочили информацию о кредитах и депозитах на собственных сайтах, в том числе работу калькуляторов для расчета расходов по займу или процентов по вкладу. Теперь потребитель может объективно сравнивать продукты разных банков и делать взвешенный выбор.
Национальный банк отслеживает внедрение изменений со стороны финучреждений и помогает в вопросах, требующих разъяснений.
В настоящее время продолжается работа по исправлению двух распространенных ошибок в видеорекламе банков:
Что дальше:
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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