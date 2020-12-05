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Мелкий шрифт и неполная информация: НБУ назвал основные нарушения в рекламе кредитов

Мелкий шрифт и неполная информация: НБУ назвал основные нарушения в рекламе кредитов

Крупнейшие 25 банков уже выполняют требования Национального банка по размещению полной информации о своих продуктах и ​​услугах на сайтах.

Об этом рассказала начальник управления защиты прав потребителей финансовых услуг Национального банка Ольга Лобайчук в ходе II ежегодной конференции Complиance Risk 2020, сообщает пресс-служба НБУ в FACEBOOK.

Как отмечается, с сентября по декабрь крупнейшие банки упорядочили информацию о кредитах и ​​депозитах на собственных сайтах, в том числе работу калькуляторов для расчета расходов по займу или процентов по вкладу. Теперь потребитель может объективно сравнивать продукты разных банков и делать взвешенный выбор.

Национальный банк отслеживает внедрение изменений со стороны финучреждений и помогает в вопросах, требующих разъяснений.

В настоящее время продолжается работа по исправлению двух распространенных ошибок в видеорекламе банков:

  • неполная информация. Например, в рекламе есть данные о максимальной сумме кредита, но нет информации о годовой ставке и сроках;
  • примечания со «звездочкой» указаны очень мелким шрифтом. Сами по себе примечания не запрещены. Однако текст каждого из них должен быть читабельным.

Что дальше:

  • До конца этого года будут приняты требования к договорам банков и правила расчета реальной годовой ставки по потребительским кредитам для финансовых компаний. Оба документа заработают с апреля следующего года;
  • очередной этап обновления начнется в январе 2021 года. Появятся новые требования к рекламе, сайтам и договорам для финансовых компаний, которые выдают микрокредиты. Они будут гармонизированы с аналогичными требованиями к банкам, но с учетом специфики этого сегмента рынка.

Справка Finance.ua:

  • Требования к раскрытию банками информации об услугах в рекламе и на сайтах заработали с 1 сентября 2020 года.
  • Национальный банк принял требования к раскрытию информации в конце прошлого года, после того как получил полномочия на защиту прав потребителей.

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По материалам Finance.UA
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