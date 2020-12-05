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В ЕС призвали изменить цену на электричество для украинцев

В ЕС призвали изменить цену на электричество для украинцев

Глава Секретариата европейского энергетического сообщества Янез Копач призвал Украину срочно реформировать систему ценообразования на электрическую энергию для населения.

Об этом он сообщил на заседании комитета Верховной Рады по вопросам энергетики под председательством Андрея Геруса.

“Внести изменения в методику ценообразования на электроэнергию поставщиков универсальных услуг (поставщики электроэнергии для населения – прим.) и ограничить ПСО только бытовыми потребителями”, – говорится в отчете Копача, обнародованном на сайте комитета ВР по вопросам энергетики.

Согласно рекомендациям Секретариата Энергосообщества, правительство параллельно должно обеспечить механизмы социальной защиты для уязвимых категорий потребителей.

В отчете говорится, что поскольку домохозяйства в Украине по-прежнему получают электроэнергию по ценам существенно ниже, чем затраты на ее производство и доставку, на розничном рынке отсутствует какая-либо конкуренция.

По материалам Курс Украины
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