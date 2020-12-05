0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 98 0

Чикагская товарная биржа начнет торговать фьючерсами на воду

Чикагская товарная биржа начнет торговать фьючерсами на воду

Американцы смогут купить фьючерсы на воду. Такая идея на Чикагской бирже СМЕ возникла в результате масштабных пожаров в США летом 2020 года. В один трехмесячный контракт войдет примерно 12 миллионов литров воды.

Чикагская товарная биржа заявила, что они запускают торги фьючерсными контрактами на воду. Ими можно будет торговать наравне с фьючерсами на нефть, золото и продукты питания, сообщает Bloomberg.

Интересно, что о начале торгов контрактами на воду Чикагская биржа сообщила еще в сентябре, когда жара и лесные пожары опустошили западное побережье США.

В один контракт будет входить более 12 миллионов литров. Предполагается, что фьючерсы станут страховкой от роста цен для крупнейших потребителей воды в Калифорнии, а также – индикатором дефицита воды для инвесторов во всем мире.

Фьючерс – это договоренность между покупателем и продавцом на поставку продукции, услуги или бумаг в будущем по фиксированной стоимости на момент заключения сделки. Обычно на бирже торгуют фьючерсами на нефть или драгоценные металлы.

По материалам Телеканал новин 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.