Чикагская товарная биржа начнет торговать фьючерсами на воду

Американцы смогут купить фьючерсы на воду. Такая идея на Чикагской бирже СМЕ возникла в результате масштабных пожаров в США летом 2020 года. В один трехмесячный контракт войдет примерно 12 миллионов литров воды.

Чикагская товарная биржа заявила, что они запускают торги фьючерсными контрактами на воду. Ими можно будет торговать наравне с фьючерсами на нефть, золото и продукты питания, сообщает Bloomberg.

Интересно, что о начале торгов контрактами на воду Чикагская биржа сообщила еще в сентябре, когда жара и лесные пожары опустошили западное побережье США.

В один контракт будет входить более 12 миллионов литров. Предполагается, что фьючерсы станут страховкой от роста цен для крупнейших потребителей воды в Калифорнии, а также – индикатором дефицита воды для инвесторов во всем мире.

Фьючерс – это договоренность между покупателем и продавцом на поставку продукции, услуги или бумаг в будущем по фиксированной стоимости на момент заключения сделки. Обычно на бирже торгуют фьючерсами на нефть или драгоценные металлы.