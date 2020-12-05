Чикагская товарная биржа начнет торговать фьючерсами на воду

Американцы смогут купить фьючерсы на воду. Такая идея на Чикагской бирже СМЕ возникла в результате масштабных пожаров в США летом 2020 года. В один трехмесячный контракт войдет примерно 12 миллионов литров воды.
Чикагская товарная биржа заявила, что они запускают торги фьючерсными контрактами на воду. Ими можно будет торговать наравне с фьючерсами на нефть, золото и продукты питания, сообщает Bloomberg.
Интересно, что о начале торгов контрактами на воду Чикагская биржа сообщила еще в сентябре, когда жара и лесные пожары опустошили западное побережье США.
В один контракт будет входить более 12 миллионов литров. Предполагается, что фьючерсы станут страховкой от роста цен для крупнейших потребителей воды в Калифорнии, а также – индикатором дефицита воды для инвесторов во всем мире.
Фьючерс – это договоренность между покупателем и продавцом на поставку продукции, услуги или бумаг в будущем по фиксированной стоимости на момент заключения сделки. Обычно на бирже торгуют фьючерсами на нефть или драгоценные металлы.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гетманцев призвал повысить тариф на электроэнергию для украинцев10 ч. назад - 3453 16
Локдаун: что ограничат в Украине с января8 ч. назад - 3386 6
В Украине облгазы повысили абонплату на газ - СМИ10 ч. назад - 2042 6
Порядок выплаты государственного пособия в размере 8 тыс. грнВчера, 15:00 - 16391 6
Минфин намерен снизить зависимость Украины от внешних кредиторов4 ч. назад - 247 5
Гетманцев призвал повысить тариф на электроэнергию для украинцев10 ч. назад - 3453 16
Локдаун: что ограничат в Украине с января8 ч. назад - 3386 6
В Киеве запустили камеру автофиксации нарушений ПДД с дополнительной функцией4 ч. назад - 2223
Украинцы заработали 8 млрд долларов на криптовалюте за последние 12 месяцев - ChainalysisВчера, 21:30 - 2213
В Украине облгазы повысили абонплату на газ - СМИ10 ч. назад - 2042 6
Первой в мире вакцину от коронавируса в Великобритании получила пожилая женщина (фото)3 ч. назад - 68
Американцы создали автомобиль с солнечной зарядкой (видео)Вчера, 12:17 - 356
Сингапур первым в мире одобрил продажу выращенного в лаборатории мяса (фото)05.12.2020, 11:00 - 774
Ученый подсчитал стоимость планеты Земля30.11.2020, 12:55 - 2454 6
МАЗ представил электрический грузовик (фото)27.11.2020, 11:34 - 3440 7