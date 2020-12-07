В Правительстве рассказали, сколько украинцев воспользовались безвизом

После вступления в силу соглашения о безвизовом режиме между Украиной и Европейским союзом, с 11 июня 2017 года, более 10 миллионов украинцев 50 миллионов раз воспользовались упрощенной процедурой пересечения границы со странами Шенгенской зоны.

Об этом заявила в эфире одного из телеканалов вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

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“Я пришла с биометрическим паспортом и, готовясь к сегодняшней дискуссии, поинтересовалась у пограничников, сколько граждан воспользовались безвизом. Это более 10 млн граждан, которые более 50 млн раз воспользовались безвизом. Эта статистика напоминает о том, что безвиз принадлежит гражданам Украины, а не 15 судьям, которые выносили решение Конституционного Суда Украины (признание неконституционным закона о недостоверном декларировании 27 октября 2020 года. – Ред.), которое и создало фактически конституционный кризис”, – сказала Стефанишина.

Справка Finance.ua:

18 ноября Кабинет Министров Украины одобрил проект соглашения с правительством Республики Индонезия о взаимной отмене визовых требований.