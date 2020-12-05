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Как ФЛП получить пособие на детей - разъяснение Минсоцполитики

Как ФЛП получить пособие на детей - разъяснение Минсоцполитики

Физические лица предприниматели – предприниматели I и II групп, получавшие пособие на детей до 10 лет в мае-августе текущего года, будут получать его и в дальнейшем. А кто не получал – должны обратиться в управление социальной защиты до 15 декабря с необходимым перечнем документов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

“Уважаемые физические лица – предприниматели I и II групп, обращаем ваше внимание на то, что Правительство возобновило выплату пособия на детей до 10 лет на период с 01.11.2020 по 31.12.2020. Лица, которые получали пособие в мае-августе 2020 года, такую ​​помощь будут получать и в дальнейшем”, – говорится в сообщении.

ФЛП, которые не обращались за данной выплатой, для назначения и выплаты пособия на детей необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства до 15 декабря 2020 года, с пакетом необходимых документов в бумажной форме:

  • копиями свидетельств о рождении детей до 10 лет;
  • справкой из Пенсионного фонда Украины об уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (индивидуальные сведения о застрахованном лице по форме ОК-7);
  • копией документа, подтверждающего право на постоянное проживание в Украине (для иностранца и лица без гражданства);
  • копией решения районной в г. Киеве и г. Севастополе госадминистрации, исполнительного органа городского, районного в городе (в случае его образования) совета, сельского, поселкового, городского совета объединенной территориальной общины или суда об установлении опеки (в случае осуществления опеки над ребенком).

Или заполнить электронное заявление по ссылке с фотокопиями соответствующих документов.

Справка Finance.ua:

  • Кабмин продолжил выплаты на детей ФЛПам, которые вынуждены ограничить свою работу из-за карантина.
  • Президент Владимир Зеленский подписал принятый ранее Верховной Радой закон о поддержке людей и бизнеса в период действия карантина.

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По материалам Finance.UA
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