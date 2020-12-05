Президент подписал закон об отсрочке введения кассовых аппаратов для ФЛП

Президент Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке до 2022 года использование кассовых аппаратов плательщиками единого налога.
Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Зеленский подписал закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно либерализации применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога и отмены механизма компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы примененных штрафных санкций “№ 1017-ІХ, который Верховная Рада приняла 1 декабря 2020 года.
Что определяет закон:
Кроме того, исключены нормы о применении механизма компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы примененных к субъектам хозяйствования штрафных (финансовых) санкций.
До 1 января 2022 года отложено обязательное применение РРО (ПРРО) для физических лиц – предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога второй-четвертой групп и объем доходов которых в течение календарного года не превышает предельного объема дохода, установленного для первой группы плательщиков единого налога, кроме тех, кто ведет деятельность в сферах с существенными рисками уклонения от налогообложения.
Документ отменяет штрафные санкции за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в регистраторах расчетных операций (программных регистраторах расчетных операций).
Также до 1 января 2022 года продлено применение пониженных размеров финансовых санкций за нарушение субъектами хозяйствования отдельных требований закона об использовании РРО (ПРРО) при проведении расчетных операций.
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