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Президент подписал закон об отсрочке введения кассовых аппаратов для ФЛП

Президент подписал закон об отсрочке введения кассовых аппаратов для ФЛП

Президент Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке до 2022 года использование кассовых аппаратов плательщиками единого налога.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Зеленский подписал закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно либерализации применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога и отмены механизма компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы примененных штрафных санкций “№ 1017-ІХ, который Верховная Рада приняла 1 декабря 2020 года.

Что определяет закон:

  • предельные объемы доходов, непревышение которых является одним из условий применения субъектами упрощенной системы налогообложения соответствующих групп плательщиков единого налога, несмотря на установленные законом размеры минимальной заработной платы, что позволит учитывать при реализации соответствующих норм изменения в экономической ситуации.

Кроме того, исключены нормы о применении механизма компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы примененных к субъектам хозяйствования штрафных (финансовых) санкций.

До 1 января 2022 года отложено обязательное применение РРО (ПРРО) для физических лиц – предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога второй-четвертой групп и объем доходов которых в течение календарного года не превышает предельного объема дохода, установленного для первой группы плательщиков единого налога, кроме тех, кто ведет деятельность в сферах с существенными рисками уклонения от налогообложения.

Документ отменяет штрафные санкции за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в регистраторах расчетных операций (программных регистраторах расчетных операций).

Также до 1 января 2022 года продлено применение пониженных размеров финансовых санкций за нарушение субъектами хозяйствования отдельных требований закона об использовании РРО (ПРРО) при проведении расчетных операций.

Справка Finance.ua:

  • Налоговики рассказали, что делать, если нужно перерегистрировать резервный регистратор расчетных операций с целью его хранения и/или использования во вновь созданной хозяйственной единице.
  • Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов Гетманцев привел примеры 14 утверждений о регистраторах расчетных операций, которые, по его словам, не соответствуют действительности.

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По материалам Finance.UA
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