День финансов: критерии для 8 тыс. грн, рекорды ставок по ипотеке, условия в IT

Понедельник, 7 декабря. Что нужно, чтобы вашему бизнесу помогли, и как узнать, кто владелец земельного участка:

Помощь бизнесу: требования и условия. Рада одобрила законопроект №4429, согласно которому физические лица-предприниматели в Украине получат по 8 тысяч гривен выплат. Для получения выплат ФЛП должен соответствовать критериям, которые определены в законе. А Кабмин уже подготовил порядок предоставления единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут лишиться доходов в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных мер.

Но, есть и ложка дегтя. Вместе с финподдержкой собираются отменить мораторий на плановые проверки контролирующими органами субъектов предпринимательства во время действия карантина.

Освобождение от уплаты ЕСВ. С 1 января 2020 года вступают в силу изменения к закону о ЕСВ. Освобождаются от уплаты ЕСВ с 1 января: ФЛП и лица, которые ведут независимую профессиональную деятельность, если они получают пенсию по возрасту или за выслугу лет или являются лицами с инвалидностью, или достигли возраста, установленного статьей 26 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», и получают по закону пенсию или социальную помощь. Больше читайте по ссылке.

Повышение пенсий в декабре. С 1 декабря 2020 года украинским пенсионерам повысили пенсионные выплаты. Так, среднюю пенсию украинцев с первой группой инвалидности повысили на 370,5 грн до 11 498,5 грн. При этом пенсионную выплату участников боевых действий увеличили на 94 грн до 2918,8 грн.

Ставки по ипотеке. Рекорды октября. По информации НБУ, в октябре было выдано 662 ипотечных кредита населению на общую сумму 491 млн грн. Это самый высокий месячный показатель, начиная с декабря 2018 года. По сравнению с октябрем 2019 года объем выдачи новых ипотечных кредитов увеличился на 82%, а по сравнению с сентябрем 2020 года – на 6%. Кстати, вы всегда можете ознакомиться с бесплатным каталогом по ипотеке на Finance.ua:

🏙️ Ипотека на жилье в Украине.

Закон о ЖКХ: что изменится для потребителей. Нардепы приняли во втором чтении и в целом закон, который должен защитить интересы потребителей и улучшить работу исполнителей коммунальных услуг. В Министерстве развития общин и территорий рассказали пять ключевых изменений, предусмотренных законом.

Миссия: узнать землевладельца. С недавних пор информация о владельцах и пользователях земельных участков по всей территории Украины стала открытой. Проверить, кто является собственником земельного участка, могут не только нотариусы, правоохранительные, регистрационные и другие органы, а любой гражданин. Для получения информации о владельце земли нужно знать кадастровый номер.

P.s. На старте рабочей недели предлагаем вместе с нами побывать в гостях у одного из IT-гигантов – компании GlobalLogic. Finance.ua удалось поговорить с Андреем Яворским – вице-президентом по стратегии и технологиям GlobalLogic. Обсудили, чем отличается украинский айтишник от индуса? Насколько дешево сегодня украинские программисты обходятся аутсорс заказчикам? Какие специалисты более востребованы в Украине? И многое другое: