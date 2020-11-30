В Госслужбе занятости назвали средний размер пособия по безработице в Украине

Средний размер пособия по безработице в Украине в ноябре 2020 года составил 3580 гривен.

Об этом сообщила Государственная служба занятости в комментарии “Экономической правде”

По данным ведомства, по итогам ноября в Украине на учете состояли 408,8 тысячи безработных, из которых помощь от государства получали 352,4 тысячи человек.

Для сравнения, в ноябре 2019 года в Украине было зарегистрировано 288,9 тыс безработных, из которых помощь от государства получали 233,5 тыс. человек. Средний размер этой помощи в ноябре 2019 года составлял 3443 грн.

Средний размер пособия по безработице в Украине в 2020 году несколько колебался:

самым высоким он был в марте – 3954 грн (против 3180 грн в марте 2019 года);

самым низким в июне – 3491 грн (против 2983 грн в июне 2019 года).

В июне 2020 года в Украине зарегистрировали наибольшее количество безработных – 517,7 тыс человек (из которых пособие получали 432,6 тыс человек). Для сравнения, в июне 2019 года безработными зарегистрировались 287,1 тыс украинцев (из них пособие получали 233,1 тыс человек).

Справка Finance.ua:

Верховная Рада усилила защиту безработных, работников и работодателей на время карантина.

Ранее парламентарии приняли за основу правительственный законопроект о предоставлении помощи по частичной безработице не только в период карантина из-за пандемии коронавируса, а и в случае подобных ограничений в случае других заболеваний в будущем.

В столице пособие по безработице получают 20,2 тысячи человек.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.