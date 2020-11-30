В Госслужбе занятости назвали средний размер пособия по безработице в Украине

Средний размер пособия по безработице в Украине в ноябре 2020 года составил 3580 гривен.
Об этом сообщила Государственная служба занятости в комментарии “Экономической правде”
По данным ведомства, по итогам ноября в Украине на учете состояли 408,8 тысячи безработных, из которых помощь от государства получали 352,4 тысячи человек.
Для сравнения, в ноябре 2019 года в Украине было зарегистрировано 288,9 тыс безработных, из которых помощь от государства получали 233,5 тыс. человек. Средний размер этой помощи в ноябре 2019 года составлял 3443 грн.
Средний размер пособия по безработице в Украине в 2020 году несколько колебался:
В июне 2020 года в Украине зарегистрировали наибольшее количество безработных – 517,7 тыс человек (из которых пособие получали 432,6 тыс человек). Для сравнения, в июне 2019 года безработными зарегистрировались 287,1 тыс украинцев (из них пособие получали 233,1 тыс человек).
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине может подорожать доставка газа потребителям7 ч. назад - 846 11
Реформа пенсионной системы: почему некоторые работодатели не выживутВчера, 22:30 - 1819 6
Дания прекратит добычу нефти и газа в Северном море до 2050 года12 ч. назад - 393 4
Раде предлагают приравнять должников по "коммуналке" к алиментщикамОколо часа назад - 191 3
Помощь бизнесу: требования и условия получения выплат8 ч. назад - 838 3
Кто освобождается от уплаты ЕСВ с 1 января 2021 года6 ч. назад - 5243
Вместе с финподдержкой бизнесу возобновят налоговые проверки: к кому придут5 ч. назад - 2282
Реформа пенсионной системы: почему некоторые работодатели не выживутВчера, 22:30 - 1819 6
Банк в Швейцарии отказал российскому олигарху в доступе к $1 млрд4 ч. назад - 986
Кому повысили пенсии в декабре (инфографика)7 ч. назад - 909
Американцы создали автомобиль с солнечной зарядкой (видео)5 ч. назад - 110
Сингапур первым в мире одобрил продажу выращенного в лаборатории мяса (фото)Позавчера, 11:00 - 517
Ученый подсчитал стоимость планеты Земля30.11.2020, 12:55 - 2271 4
МАЗ представил электрический грузовик (фото)27.11.2020, 11:34 - 3334 7
В США разработана уникальная модель сердца25.11.2020, 14:23 - 1122