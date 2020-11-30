0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 89 0

В Госслужбе занятости назвали средний размер пособия по безработице в Украине

В Госслужбе занятости назвали средний размер пособия по безработице в Украине

Средний размер пособия по безработице в Украине в ноябре 2020 года составил 3580 гривен.

Об этом сообщила Государственная служба занятости в комментарии “Экономической правде”

По данным ведомства, по итогам ноября в Украине на учете состояли 408,8 тысячи безработных, из которых помощь от государства получали 352,4 тысячи человек.

Для сравнения, в ноябре 2019 года в Украине было зарегистрировано 288,9 тыс безработных, из которых помощь от государства получали 233,5 тыс. человек. Средний размер этой помощи в ноябре 2019 года составлял 3443 грн.

Средний размер пособия по безработице в Украине в 2020 году несколько колебался:

  • самым высоким он был в марте – 3954 грн (против 3180 грн в марте 2019 года);
  • самым низким в июне – 3491 грн (против 2983 грн в июне 2019 года).

В июне 2020 года в Украине зарегистрировали наибольшее количество безработных – 517,7 тыс человек (из которых пособие получали 432,6 тыс человек). Для сравнения, в июне 2019 года безработными зарегистрировались 287,1 тыс украинцев (из них пособие получали 233,1 тыс человек).

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада усилила защиту безработных, работников и работодателей на время карантина.
  • Ранее парламентарии приняли за основу правительственный законопроект о предоставлении помощи по частичной безработице не только в период карантина из-за пандемии коронавируса, а и в случае подобных ограничений в случае других заболеваний в будущем.
  • В столице пособие по безработице получают 20,2 тысячи человек.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги онлайн 💸

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.