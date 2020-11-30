Ощадбанк добился возобновления разрешения на взыскание с России $1,3 млрд

Верховный суд своим решением от 2 декабря возобновил действие постановления Киевского апелляционного суда от 17 июля 2019-го об удовлетворении заявления Ощадбанка. Тогда апелляционный суд разрешил выполнить решение Международного коммерческого арбитража (Франция) от 2018 года о взыскании $1,1 млрд с России.

В 2018-м парижский арбитраж решил взыскать средства с российского Минюста в качестве компенсации за экспроприацию активов Ощадбанка в Крыму. С учетом процентов общая сумма требований банка к России достигла $1,3 млрд.

Стоит отметить, что 25 ноября Верховный суд по ходатайству компании “Фортуна” остановил действие указанного постановления Киевского апелляционного суда от 17 июля. Также суд открыл производство по жалобе компании на это постановление.

Вместе с тем, 2 декабря Верховный суд по ходатайству Ощадбанка закрыл упомянутое производство, обосновав решение тем, что “Фортуна” не является стороной по указанному делу.

Что касается “Фортуны”, то она входит в группу компаний, которые связывали с “приватовцами”, отмечает издание. Эта группа на основании Арбитражного суда Гааги также пытается взыскать с России компенсацию за отобранные крымские активы на $159 млн.

В сентябре компания “ИКБ-Инвест” (основателем является “КУА “Финансовый капитал” – фирма из группы “Приват” олигарха Игоря Коломойского) также пыталась обжаловать в суде разрешение на выполнение решения международного арбитража о взыскании с России $1,1 млрд в пользу Ощадбанка. Но в ноябре суд вернул эту жалобу.

Указанные жалобы “ИКБ-Инвест” и “Фортуны” в Верховный суд о праве Ощадбанка взыскать российские активы в Украине фактически являются продолжением противостояния “приватовцев” и Ощадбанка за активы РФ, которое продолжается с осени 2019-го.