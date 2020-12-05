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Philips подала в суд на Xiaomi: хотят запретить продажу смартфонов

Philips подала в суд на Xiaomi: хотят запретить продажу смартфонов

Компания Philips подала в суд на китайскую компанию Xiaomi. Производителя обвиняют в нарушении ряда своих патентов. Сейчас Philips пытается получить хотя бы временный судебный запрет.

Компания Philips требует запрета на территории Индии продажи некоторых смартфонов Xiaomi. Именно в этих девайсах, утверждает Philips, китайский производитель незаконно использовал уже запатентованные технологии.

Как передают источники, суду нужно 4 недели на рассмотрение дела, после чего Philips получит ответ. По предварительным данным, заседание состоится 18 января.

К слову, в 2014 году, когда Xiaomi только начинала выстраивать имидж на рынке смартфонов, иск подала компания Ericsson. В связи с этим на территории Индии были запрещены продажи смартфонов компании с чипами MediaTek. Запрет был снят только через 4 года, в 2018 году.

По материалам Телеканал новин 24
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