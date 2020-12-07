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Для украинцев создали онлайн-инструкцию по официальному трудоустройству сотрудников

Для украинцев создали онлайн-инструкцию по официальному трудоустройству сотрудников

Эксперты BRDO при поддержке Государственной службы Украины по вопросам труда создали онлайн-инструкцию по официальному трудоустройству сотрудников.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Инструкция описывает этапы процедур трудоустройства сотрудников для ФЛП и юридических лиц, особенности трудоустройства несовершеннолетних, а также требования к дистанционной работе и испытательному сроку.

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“Пройдите короткий тест, который поможет определить, как вам действовать, чтобы трудоустроить сотрудника без нарушений. Для этого ответьте всего на несколько вопросов. Эта пошаговая инструкция описывает этапы процедур трудоустройства сотрудников для физического лица-предпринимателя и юридического лица, особенности трудоустройства несовершеннолетних, требования к дистанционной (надомной) работе и испытательному сроку”, – говорится в сообщении.

Предпринимателю нужно лишь ответить на несколько простых вопросов, чтобы воспользоваться советами от платформы. В частности, выбрать город и вид бизнеса, что поможет персонализировать информацию.

Кроме этого, предприниматель может проверить, не подпадает ли его бизнес под карантин, и узнать, как правильно организовать деятельность. Для этого работает отдельный раздел “Бизнес в условиях карантина”.

Следующий шаг – бизнес-план, финансовые расчеты и другие не менее важные шаги для открытия бизнеса. Для этого можете воспользоваться сервисом Дія.Бізнес, где предлагают набор готовых шаблонов для открытия бизнеса.

Когда определитесь с необходимыми ресурсами, посетите сайт государственной программы доступных кредитов 5-7-9.

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По материалам Finance.UA
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