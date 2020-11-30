В Украине официально появилась новая банковская группа. Во главе – Ярославский

Нацбанк признал новую банковскую группу “Кредит Днепр” и согласовал ее ответственное лицо – АО “Банк Кредит Днепр”, сообщила пресс-служба регулятора. Контроллером банковской группы является бизнесмен Александр Ярославский – бывший совладелец УкрСиббанка и президент харьковского ФК “Металлист” с 2005-го по 2012 год.

В состав банковской группы входят такие субъекты:

АО “Банк Кредит Днепр”;

АО “СК ИНГО”;

АО СК “ИНГО Жизнь”;

ООО КУА “Геритидж инвестмент менеджмент”;

ООО “Украинская металлургическая компания”;

ПАО ЗНВКИФ “Смарт Капитал”.

В НБУ напомнили, что 30 июля 2020-го регулятора согласовал Александру Ярославскому прямое приобретение существенного участия в размере 100% уставного капитала АО “Банк Кредит Днепр”. “Кредит Днепр” стал двадцать шестой признанной НБУ банковской группой.

Напомним, за девять месяцев этого года платежеспособные банки Украины получили 37,6 млрд грн чистой прибыли, что на 22,2% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Банк “Кредит Днепр”, который по итогам восьми месяцев 2020 года находился на четвертой позиции по убытку, задекларировал 18,15 млн грн чистой прибыли.