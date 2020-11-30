Нацбанк выдал 6 банкам почти 1 миллиард короткого рефинанса

На аукционе 4 декабря Нацбанк предоставил 6 банкам 999,7 млн грн рефинансирования под 6% годовых сроком до 84 дней.

Об этом говорится в данных НБУ.

“04.12.2020 состоялся количественный тендер по рефинансированию банков сроком до 84 дней, по результатам которого удовлетворены заявки 6 банков на 997,7 млн грн по процентной ставке 6% годовых”, – отчитался регулятор.

Напомним: на аукционе 27 ноября Нацбанк предоставил 4 банкам 5,785 млрд грн рефинанса под 6% годовых сроком до 84 дней.

Нацбанк 13 ноября провел тендер рефинансирования на 84 дня (3 месяца) и 1820 дней (5 лет), 16 банков суммарно получили 16,577 млрд грн, больше всего получил Укрэксимбанк – 10,8 млрд грн на 5 лет.

Наблюдательный совет “Укрэксимбанка” увеличил ограничение по сумме непогашенной задолженности банка перед НБУ по кредитам рефинансирования с 20 миллиардов гривень до 30 миллиардов.