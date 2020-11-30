Что ждать от курса на этой неделе?

За прошедшую неделю курс доллара к гривне умеренно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,6-0,8%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,47 до 28,29 грн (-0,6%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время снизились с 28,50/28,51 до 28,26/28,28 (-0,8%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 28,39/28,60 до 28,23/28,44 (-0,6%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.

По мнению Вадима Иосуба, старшего аналитика Альпари, на начавшейся неделе стоит ожидать умеренное снижение курса доллара к

гривне.

“Доллар на межбанке может торговаться вблизи 28,1 грн, а наличный доллар в банках – около 28,1/28,3 грн”, – прогнозирует Иосуб.

Как напоминает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex, в декабре зафиксирован рост позиций нерезидентов в ОВГЗ за 360 млн гривен.

“По заявлению президента Украины Владимира Зеленского, ждать локдауна экономики до конца года не стоит. По этой причине мы можем увидеть рост спроса на валюту со стороны импортеров. Дальнейший спрос нерезидентов на доллары США будут определять исход переговоров с МВФ и динамика доходности ОВГЗ, – говорит эксперт. – НБУ не вмешивается в ход торгов уже более месяца: за ноябрь на поддержание курса национальной валюты им было потрачено всего лишь 29 млн долларов США”.

В Верховной Раде будут рассматривать обновленный проект бюджета на 2021 год, и есть надежда, что народные избранники не будут затягивать процесс. В противном случае нерезиденты будут продавать гривну на межбанке и мы увидим существенную девальвацию национальной валюты к доллару США и евро. Экспортеры ,вероятно, начнут продавать валютную выручку для проведения платежей в бюджет Украины, что частично поддержит курс гривны, отмечает Гойлов.

По его прогнозу, в течение недели по курсу доллара США против гривны ожидается коррекция к уровню 28,50. Единая европейская валюта к гривне продолжит укрепляться к отметке 34,40.