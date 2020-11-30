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Вместе с финподдержкой бизнесу возобновят налоговые проверки: к кому придут

Вместе с финподдержкой бизнесу возобновят налоговые проверки: к кому придут

Налоговая амнистия, освобождение от ЕСВ и финподдержа в размере 8 тысяч гривен – не единственные изменения, инициированные президентом Владимиром Зеленским и принятые 4 декабря Верховной Радой в рамках законопроектов №4430 и №4429.

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Ложкой дегтя во втором из них стала норма об отмене моратория на плановые проверки контролирующими органами субъектов предпринимательства во время действия карантина.

Такой запрет был введен еще 17 марта 2020 года, но теперь ревизии начнут проводиться в докарантинном масштабе.

Еще перед принятием законопроекта на данную норму обратили внимание в Главном научно-экспертном управлении ВР (ГНЭУ), посчитав такой подход необоснованным в связи с запретом для предпринимателей вести во время карантина ряд видов деятельности.

Юрист Виталий Собкович объясняет, что для проверки госорганами субъекта хоздеятельности, тот должен быть занесен в план проведения соответствующих мероприятий и поставлен об этом в известность.

“Но непонятно, как это будет происходить: многие работают дистанционно, и если кто-то не успел доехать в офис на проверку, то это может стать поводом для штрафов за формальные нарушения. Могут оформить актом, что проверяющих не допустили, не предоставили нужных документов и т.д.”, – предостерег Собкович.

Однако в целом визита контролеров следует ждать предпринимателям любой сферы и оборота.

Старший партнер адвокатской компании “Кравец и партнеры” Ростислав Кравец полагает, что проверке будут подлежать и первичные документы, удостоверяющие куплю/продажу товара, и легальность трудоустройства сотрудников, а также исправность налоговых платежей, частичное освобождение от которых предлагают бизнесу в рамках принятых законопроектов.

“Стоит ожидать тотальной проверки всех подряд. В связи с тем, что бюджет полностью пустой, но нужно выплачивать обещанные компенсации в карантин, я думаю, что сейчас будут включать репрессивный механизм, чтобы как можно больше собрать денег в бюджет с предпринимателей: с одной стороны, чтобы они не могли требовать никаких компенсаций, а с другой – чтобы что-то выплатить тем, которые имеют какие-то права на нее”, – высказал мнение Ростислав Кравец.

Впрочем, внеплановые ревизии проходили и во время действия адаптивного карантина, напомнил Виталий Собкович.

“Теперь проверок просто станет больше. Есть одна реальность, написанная в законе. А есть другая – на практике бизнес и так проверяют. Не все ощутили на себе действие моратория”, – говорит юрист.

По словам Собковича, во время моратория на проверки контролеры приходили в офисы и на места работы по заявлениям о нарушениях того или иного пункта законодательства. “По жалобе уже приходили контролеры и, даже если она не соответствовала действительности, находили что-то другое”, – указал эксперт.

Эксперты также предполагают, что наибольшее внимание власти обратят на бизнес, торгующий акцизными товарами – к примеру, проверять будут лицензию на торговлю алкоголем. За продажу спиртного без нее, напомним, действует штраф от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (17-34 тыс. грн).

Отметим, что согласно принятому постановлению, лицензии на продажу спиртного в заведениях общественного питания, срок которых истек во время карантина, будут считаться действующими на весь его период в дальнейшем и еще в три месяца после завершения ограничительных мер.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада внесла ряд изменений в Налоговый кодекс для поддержки бизнеса на время карантина. Народные депутаты приняли за основу и в целом законопроект №4430. Согласно закону, списывается налоговый долг налогоплательщикам в случае, если совокупный размер долга плательщика по всем налогам и сборам не превышает 3060 гривен, и он не погашен по состоянию на 01.11.2020.
  • До 29 декабря 2021 года откладывается погашение налогового долга налогоплательщиков – физических лиц, в том числе самозанятых лиц, который в общей сумме не превышает 6800 гривен.
По материалам УБР
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