Получить от государства компенсацию: мошенники придумали новую схему обмана

В Украине мошенники размещают рекламу и рассылают сообщения от имени НБУ с предложением получить от государства компенсацию за дополнительные расходы и потери доходов в связи с пандемией коронавируса. В результате с жертв берут плату за “транзакцию” и исчезают.
Схема обмана обрела такой масштаб, что о мошенниках решили предупредить украинцев в Национальном банке. Сотрудники регулятора предлагают перед тем, как довериться якобы сотруднику НБУ, перезвонить на официальную горячую линию, чтобы проверить информацию (0 800 505 240).
Также стоит отметить, что в Украине вопросом распределения материальной помощи, назначением выплат занимается Министерство социальной политики. Нацбанк же не раздает деньги украинцам и не может этого делать.
“По программе президента Владимира Зеленского у вас есть право на выплату в размере до 50 тысяч гривен. Скажите, у вас было сокращение расходов из-за ведения карантина?”, – говорит мошенник. В результате же перед выплатой просят заплатить 500 грн якобы комиссии.
По данным НБУ, иногда злоумышленники просят заплатить суммы поменьше: 100-200 грн.
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