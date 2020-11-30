Кто освобождается от уплаты ЕСВ с 1 января 2021 года

С 1 января 2020 года вступают в силу изменения к закону о ЕСВ.
Об этом сообщает Главное управление ГНС в Харьковской области.
“В связи с принятием Закона № 592-ІХ «О внесении изменений в Закон Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» по устранению дискриминации в отношении круга плательщиков» внесен ряд изменений в Закон № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование»”, – говорится в сообщении.
Кто освобождается от уплаты ЕСВ с 1 января:
Также предусмотрено освобождение от уплаты за себя единого взноса:
Напомним, Верховная Рада в целом одобрила законопроект №4429, согласно которому физические лица-предприниматели в Украине получат по 8 тысяч гривен выплат.
С 1 января увеличатся налоги для физлиц-предпринимателей первой и второй группы. Так, для них увеличится минимальный размер ЕСВ и сам единый налог:
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