Кто освобождается от уплаты ЕСВ с 1 января 2021 года

С 1 января 2020 года вступают в силу изменения к закону о ЕСВ.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Харьковской области.

“В связи с принятием Закона № 592-ІХ «О внесении изменений в Закон Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» по устранению дискриминации в отношении круга плательщиков» внесен ряд изменений в Закон № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование»”, – говорится в сообщении.

Кто освобождается от уплаты ЕСВ с 1 января:

ФЛП и лица, которые ведут независимую профессиональную деятельность, если они получают пенсию по возрасту или за выслугу лет или являются лицами с инвалидностью, или достигли возраста, установленного статьей 26 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», и получают по закону пенсию или социальную помощь;

и лица, которые ведут независимую профессиональную деятельность, если они получают пенсию по возрасту или за выслугу лет или являются лицами с инвалидностью, или достигли возраста, установленного статьей 26 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», и получают по закону пенсию или социальную помощь; такие лица могут быть плательщиками единого взноса исключительно при условии их добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Также предусмотрено освобождение от уплаты за себя единого взноса:

лиц, которые ведут независимую профессиональную деятельность, при условии постановки их на учет в качестве физических лиц – предпринимателей и ведения ими одного вида деятельности одновременно как физическим лицом – предпринимателем, так и лицом, осуществляющим независимую профессиональную деятельность;

лиц, которые ведут независимую профессиональную деятельность и физических лиц – предпринимателей, которые имеют основное место работы, за месяцы отчетного периода, за которые работодателем был уплачен страховой взнос за таких лиц в размере не менее минимального страхового взноса.

Напомним, Верховная Рада в целом одобрила законопроект №4429, согласно которому физические лица-предприниматели в Украине получат по 8 тысяч гривен выплат.

Справка Finance.ua:

С 1 января увеличатся налоги для физлиц-предпринимателей первой и второй группы. Так, для них увеличится минимальный размер ЕСВ и сам единый налог:

для первой группы: с 210,2 до 227 грн (10% прожиточного минимума для трудоспособных);

для второй группы: с 944,6 до 1200 грн (20% минимальной зарплаты).

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