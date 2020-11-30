В Украине нашли полтора миллиарда гривен на зарплаты шахтерам

На выплату зарплат работникам государственных шахт Украины направят 1,4 млрд гривен. Это стало возможным после того, как Верховная Рада внесла изменения в госбюджет-2020, а правительство утвердило порядок погашения задолженности перед шахтерами за счет поступлений от ПАО “Укрнафта”.
Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров.
В Кабмине уверены, что таким образом задолженность по заработной плате перед работниками госшахт будет погашена “в ближайшее время”.
Всего за 11 месяцев 2020 года на выплату зарплаты и погашения задолженности по заработной плате на госшахтах направили 5,3 млрд гривен, в том числе из госбюджета – 3,6 млрд гривен.
Напомним, Украина находится на пороге угольной реформы. При этом власти уверяют, что ни одна шахта не может быть закрыта, пока горняки не получат новую работу с достойной оплатой труда.
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