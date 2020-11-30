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Банк в Швейцарии отказал российскому олигарху в доступе к $1 млрд

Банк в Швейцарии отказал российскому олигарху в доступе к $1 млрд

Банк Julius Baer отказал российскому бизнесмену, владельцу группы компаний “Ренова” Виктору Вексельбергу в доступе к его активам в Швейцарии.

Как сообщает газета Tages-Anzeiger, отказ аргументирован санкциями США, введенными против Вексельберга.

Суд признал правомерность блокировки счетов холдинговой компании Lamesa, одним из бенефициаров которой является российский бизнесмен, а также отказа от транзакций и выплат дивидендов по ценным бумагам, заблокированными из-за ограничений Вашингтона с апреля 2018 года.

В общей сложности швейцарские банки заблокировали более миллиарда долларов на счетах Вексельберга.

Истец посчитал заморозку счетов необоснованной, поскольку сама Lamesa Holding не значится в санкционных списках. Но 16 ноября суд Цюриха отклонил иск Lamesa потому, что судья приравнял холдинговую компанию к Вексельбергу и признал законность санкций.

По материалам Обозреватель
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